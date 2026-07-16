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Alcalde de Almaraz pide rapidez en la prórroga a la central para que la comarca "descanse"

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Almaraz, 16 jul (EFE).- El alcalde de Almaraz (Cáceres), Juan Antonio Díaz, ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica a que agilice la aprobación definitiva de la prórroga de la central nuclear para que la comarca "descanse del sufrimiento al que hemos estado expuestos".

Díaz ha celebrado el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la prórroga de la planta hasta 2030 y ha confiado en que el Ministerio para la Transición Ecológica autorice su continuidad.

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El pronunciamiento del CSN, ha indicado Díaz, supone que "hoy vemos cumplido el trabajo de reivindicación que se ha hecho desde los ayuntamientos, desde la plataforma y con el apoyo de todos los vecinos y vecinas del Campo Arañuelo" para caminar hacia la prórroga.

"Ahora solo queda que el Ministerio para la Transición Ecológica agilice también su aprobación para que la comarca descanse del sufrimiento al que hemos estado expuestos", ha manifestado.

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El alcalde ha añadido que, a su juicio, "técnicamente se cumple con las peticiones demandadas por el Gobierno", por lo que cree que "también será favorable la aprobación del Gobierno de la nación". EFE

epd/as/acm

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