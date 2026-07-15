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Andalucía pide que la UE active el fondo de solidaridad por el incendio de Almería

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Sevilla, 15 jul (EFE).- El Ejecutivo de Andalucía ha pedido al Gobierno central, a través de una carta, que solicite a la Comisión Europea (CE) la activación del fondo de solidaridad para hacer frente a los gastos derivados del incendio de Almería que el pasado fin de semana se cobró la vida de 13 personas, ha explicado este miércoles la portavoz del gabinete andaluz, Carolina España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, España ha detallado que las comunidades autónomas no tienen capacidad de pedir a la Comisión Europea la activación de este fondo, y de ahí el que se haya remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España.

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La también vicepresidenta del Gobierno andaluz ha recordado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ofreció este fondo para afrontar las inversiones que se requieran en la zona afectada por el incendio, que calcinó unas 7.000 hectáreas de la provincia de Almería.

"Es momento de cooperar", ha señalado Carolina España, quien ha pedido "arrimar el hombro y actuar con rapidez" porque, ha añadido, "los andaluces no pueden esperar".

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La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha aprovechado su intervención ante los medios para dar el pésame a los familiares de los fallecidos en el incendio y para pedir la rápida recuperación de los heridos, además de agradecer a "instituciones y profesionales" su ayuda "dándolo todo y lo mejor de sí mismos". EFE

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