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El Club Voleibol Melilla ficha a la central brasileña Lenara Barros

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Melilla, 13 jul (EFE).- El Club Voleibol Melilla, de la Liga Iberdrola, anunció este lunes el fichaje de la central brasileña Lenara Barros Baijo para la temporada 2026-2027, procedente del Slovan Bratislava eslovaco.

La jugadora brasileña, de 24 años y 1,87 metros de estatura, dio el salto al voleibol europeo hace dos temporadas, en las que compitió con el VK Slovan Bratislava tanto en la máxima categoría de Eslovaquia como en las competiciones europeas.

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Formada en la Associação Pró Esporte Palotina y el Lenara Barros, continuó su progresión en su país en el Avotol Toledo y en las categorías inferiores del São Caetano, antes de consolidarse en el Energis 8/São Caetano.

Posteriormente, militó en el Vôlei Taubaté y el ABEL Moda Vôlei, acumulando experiencia en la Superliga brasileña, antes de fichar en 2024 por el equipo de la capital de Eslovaquia.

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El CV Melilla destacó que la central brasileña aportará solidez al juego interior gracias a su "presencia física, su capacidad defensiva y su rendimiento ofensivo en acciones rápidas por el centro", además de ofrecer nuevas alternativas al cuerpo técnico. EFE

acr/cc/ism

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