Fredi Álvarez: "Mi objetivo siempre fue quedarme en el Celta"

Vigo, 10 jul (EFE).- Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, no escondió este viernes su satisfacción por ser el elegido para dirigir al filial celeste en su estreno en LaLiga Hypermotion, después de alcanzar un acuerdo con los dirigentes para ampliar su contrato hasta junio de 2028.

“Hemos tardado algo más de lo habitual en hacer esta presentación, pero el único culpable soy yo. Estos últimos dos años y medio fueron muy exigentes en cuanto a la exigencia que demandaba el proyecto, en cuanto a la exigencia de mi antecesor porque todos sabemos lo que Claudio ha demostrado en este club, que está a la altura de muy pocos”, explicó en rueda de prensa.

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En este sentido, subrayó que esa “exigencia” le ha generado “un desgaste muy grande”, por eso pidió “tiempo” a los dirigentes celestes para pensar su continuidad en el banquillo del filial.

“Estoy extremadamente contento porque en todo momento me han trasladado esa confianza, en todo momento me han dicho que yo era la persona adecuada para seguir. Estoy aquí porque quiero estar aquí, no me planteé ninguna opción para salir. Mi objetivo siempre fue quedarme en el Celta, sea entrenando al Fortuna o sea en otra parte de la estructura del club”, expuso.

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Aseguró estar “muy feliz” de poder vivir desde dentro este “reto tan ilusionante”, y pidió “disfrutar” de este histórico paso por la categoría de plata, en la que se encontrarán “diez equipos que estuvieron no hace mucho en Primera División”.

El director de fútbol del Celta, el mexicano Marco Garcés, dijo estar “muy feliz” por la continuidad del técnico gallego, al cual avisó de que ahora llegarán “desafíos más fuertes” en el fútbol profesional.

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“Hay que poner en valor muchas cosas del año pasado, pero la principal es que ganó. Simplemente ganó, y la victoria requiere de pocas explicaciones. Muchas veces se dice que otros equipos juegan muy bien, que tienen jugadores prometedores, pero ganar conlleva otras cosas; y él ganó, y es la primera vez que lo hacemos”, dijo en referencia al histórico ascenso a Segunda.

Además, Garcés aplaudió la apuesta de Fredi por futbolísticas muy jóvenes, algunos de ellos todavía en edad juvenil.

“Hay que poner en valor cómo lo hizo porque ganó con una idea que no estoy seguro si desde el principio era suya, pero sí que la hizo suya. Apostó por jugadores jóvenes, asumió el reto de unir grupos muy diferentes. Fredi trabajó con ellos y fue paciente, y además ganó”, apuntó. EFE

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