La Policía ha liberado a más de 2.000 víctimas de trata en el último año y medio en España

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 6 jul (EFE).- La Policía Nacional ha liberado en el último año y medio en España a más de 2.000 víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en 436 operaciones en las que ha detenido a más de 1.300 implicados y desarticulado 132 grupos de redes criminales.

Estos datos han sido dados a conocer este lunes por el director general de la Policía, Francisco Pardo, en el acto de inauguración del curso de verano de la Universidad Complutense sobre trata de personas organizado por la Fundación Policía Española en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

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Francisco Pardo ha destacado que estos datos reflejan que la trata de personas "es una de las grandes lacras que sufre la sociedad ya que se trata de la nueva esclavitud, y uno de los grandes retos globales en el ámbito de la seguridad".

"Además es algo que probablemente todos tenemos más cercano de lo que inicialmente podemos pensar porque está en cualquier barrio, edificio y ámbito", ha advertido.

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Ha comentado que "las catástrofes naturales, las persecuciones, las hambrunas y los conflictos, que están en el fondo de movimientos migratorios, exponen a miles de seres humanos a las redes criminales que se aprovechan del dolor humanos para sacar una rentabilidad económica".

Y ha subrayado que para combatir esta tipología delictiva "es fundamental la cooperación internacional y la coordinación en los diferentes ámbitos policiales".

No obstante ha estimado necesario reflexionar sobre el hecho de que las víctimas de trata que "padecen un escenario de crueldad que las deja marcadas para siempre y sufren de manera muy especial terribles secuelas emocionales y psicológicas".

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"No estamos hablando solo de delitos sino también de vidas rotas, de gente que si no fuera por el apoyo que recibe tanto de la Policía como del resto de la sociedad se quedaría en la cuneta y no podemos permitirlo", ha abundado.

Francisco Pardo ha querido poner en valor el trabajo diario de las unidades de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que se dedican a la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos.

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"Se trata de un trabajo en el que se está picando piedra permanentemente desmantelando redes y por lo tanto aliviando muchísimo dolor de miles de víctimas cada año, una labor tremendamente importante que hay que hacer para proteger a la sociedad", ha manifestado.

Por eso el director general de la Policía ha lamentado que este trabajo no reciba la misma atención desde el punto de vista mediático y el aplauso general como el desarrollado contra el terrorismo yihadista o el narcotráfico.

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"Probablemente tiene que ver con una sociedad que a veces se adormece y no sabe dónde está realmente el núcleo del sufrimiento humano", ha considerado.

Por su parte, la directora gerente de la Fundación Policía Española, María Jesús Llorente, ha indicado que si bien la explotación sexual representa una de las formas más visibles de la trata de personas la explotación laboral ha experimentado un notable incremento en los últimos años.

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Ha añadido que la explotación laboral se manifiesta en sectores como la agricultura, la construcción o el trabajo doméstico y presenta mayores dificultades para su detección. EFE