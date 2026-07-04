Espana agencias

José Canale: "Necesitamos un partido largo contra Francia"

Guardar
Google icon

Filadelfia (EE.UU.), 3 jul (EFE).- El defensa central paraguayo José Canale afirmó este viernes que la clave para competir con Francia en los octavos de final del Mundial será mantener la confianza, estar bien mentalizados y apostar por un partido largo.

"Nosotros tenemos que confiar en lo que tenemos que hacer, estar mentalizados por encima de todo y hacer un partido largo", afirmó Canale en declaraciones a periodistas en los campos de entrenamiento de la Universidad de Pensilvania.

PUBLICIDAD

Canale, autor del gol con el que Paraguay eliminó a Alemania en la tanda de penaltis de los dieciseisavos de final, admitió que ese cruce "físicamente repercutió mucho", pero aseguró que los jugadores guaraníes lo compensan "con la garra y la confianza generada".

El central de Lanús también habló de la dificultad de defender a un jugador como Kylian Mbappé: "te cuesta no tener un punto de referencia pero son cuestiones de ir hablando dentro del campo con los compañeros y ocupar bien los espacios".

PUBLICIDAD

Por su parte, el delantero Gustavo Caballero dijo que el grupo se ha aislado del ruido que ha generado la eliminación de Alemania y tener que enfrentar ahora a Francia.

"Nosotros no escuchamos mucho lo que se dice fuera. Sabemos de nuestra capacidad, el grupo está bien, confiado, esperamos hacer un gran partido y hacer una linda historia", afirmó el jugador del Portsmouth.

Caballero dijo que, comparado con Alemania, Francia "es un equipo intenso, que rota mucho" y con grandes nombres en la delantera.

"Pero vamos a trabajar nosotros, pensar en nosotros y hacer en el campo todo lo que estamos entrenando", afirmó el jugador paraguayo, que admitió que el plan es "primeramente cumplir en lo defensivo y salir rápido ofensivamente".

Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado a partir de las 17.00 horas (21.00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

El conjunto de Scaloni sufrió durante todo el encuentro ante los “Tiburones azules”, que han estado cerca de eliminar a los vigentes campeones del mundo

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

España: el pronóstico del tiempo para Barcelona este 4 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: el pronóstico del tiempo para Barcelona este 4 de julio

María Parrado suma otra victoria y J Kbello se convierte en el primer finalista de ‘Tu cara me suena’ tras la polémica decisión del jurado

Las valoraciones del jurado alteraron el desarrollo de la gala y generaron reacciones entre el público

María Parrado suma otra victoria y J Kbello se convierte en el primer finalista de ‘Tu cara me suena’ tras la polémica decisión del jurado

Rocío Flores habla en ‘De Viernes’ sobre el documental de Rocío Jurado y cuestiona la ausencia de su madre como narradora: “Yo hubiese participado”

La colaboradora expresó su deseo de aportar su propia visión y lamentó que no la avisaran sobre el proyecto dedicado a la artista

Rocío Flores habla en ‘De Viernes’ sobre el documental de Rocío Jurado y cuestiona la ausencia de su madre como narradora: “Yo hubiese participado”

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición alerta sobre un producto con un alérgeno no declarado

La AESAN divulgó una alerta sanitaria en la que avisa sobre el contenido potencialmente peligroso en un popular producto alimentario

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición alerta sobre un producto con un alérgeno no declarado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

ECONOMÍA

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

Hasta 697 € más al mes: así quiere el Gobierno subir el sueldo a los funcionarios de Baleares para que puedan pagar la vivienda

DEPORTES

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Egipto elimina a Australia en la tanda de penaltis y ya espera rival en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Raja Jódar no puede contra un inspirado Mochizuki fortísimo en la red y se despide de Wimbledon

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”