Espana agencias

Selección checa viaja a Dallas y luego a Nueva Jersey para amistoso con Guatemala

Guardar
Google icon

Praga, 1 jun (EFE).- La selección checa de fútbol partió este lunes rumbo a Dallas, en el estado estadounidense de Texas, donde tendrá su campamento base durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, y desde ahí se trasladará a Nueva Jersey, donde disputará contra Guatemala, el viernes, el último encuentro amistoso de preparación.

El técnico Miroslav Koubek, cuyo equipo está en el Grupo A junto con el coanfitrión México, además de Corea del Sur y Sudáfrica, ha dicho antes de partir que viajan con espíritu de competición y la aspiración de pasar la fase de grupos.

PUBLICIDAD

"No vamos allí a participar. Queremos pasar de la fase de grupos", aseveró el veterano entrenador de 74 años, que antes de la selección preparó al Viktoria Pilsen.

Los partidos contra Corea del Sur y México tendrán lugar en Guadalajara y el Distrito Federal de México, respectivamente, y el encuentro contra Sudáfrica, entre medias, será en Atlanta (EEUU), lo que obligará al equipo a cubrir miles de kilómetros y pasar muchas horas en avión.

PUBLICIDAD

Tras clasificarse en la repesca, el combinado centroeuropeo vuelve a un mundial después de 20 años de ausencia, teniendo en su haber, como país independiente tras la escisión de Checoslovaquia en 1993, sólo dos participaciones en una copa del mundo. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bustinduy condena la "agresión intolerable" a una profesora y exige responsabilidades

Infobae

El Congreso prohíbe la entrada de Vito Quiles a un acto al que había sido invitado por Vox

Infobae

Cerdán, sobre el uso de fondos del PSOE, niega que hubiera "chantaje ni nada por estilo"

Infobae

Sanidad y Educación ponen en marcha la Red Española de Escuelas Promotoras de Salud

Infobae

Sumar condiciona su relación con el PSOE a "lo que haya" en el sumario del caso Leire: "La confianza está bajo mínimos"

Sumar condiciona su relación con el PSOE a "lo que haya" en el sumario del caso Leire: "La confianza está bajo mínimos"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez: Feijóo ve “movimiento” entre los socios del Gobierno y les anima a buscar “una solución en poco tiempo”

Última hora del sumario del caso Leire Díez: Feijóo ve “movimiento” entre los socios del Gobierno y les anima a buscar “una solución en poco tiempo”

Pablo Iglesias asegura que hizo presidente a Pedro Sánchez engañando a Ciudadanos y el PNV en la moción de censura: “Esto sale una vez en la vida”

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

Retiran el delito de aceptación de nombramiento ilegal al hermano de Sánchez por haber prescrito

La Justicia absuelve a la esposa de un narcotraficante en País Vasco tras no encontrar pruebas de que le haya ayudado, a pesar de vivir con él y saber de sus delitos

ECONOMÍA

La factura de la luz se dispara un 24% en mayo: el usuario medio pagará casi 15 euros más

La factura de la luz se dispara un 24% en mayo: el usuario medio pagará casi 15 euros más

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions