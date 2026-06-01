Responsable de Ferrocarriles de Valencia: no hubo aviso específico que alertara de la dana

Madrid, 01 jun (EFE).- El director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Alfonso Novo, ha asegurado este lunes que el día de la dana de 2024 la empresa no recibió "ningún aviso específico" que alertara de la riada y ha insistido en que "el protocolo se siguió a rajatabla" y el trabajo se hizo "de manera ejemplar".

En su comparecencia hoy ante la comisión investigadora de la tragedia en el Congreso de los Diputados, Novo ha justificado la actuación de FGV para gestionar la emergencia, así como las decisiones operativas adoptadas.

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Según ha dicho, FGV adoptó las decisiones correspondientes al nivel de riesgo que había a las 7.00 horas, cuando la alerta era todavía naranja. En esa situación "el personal no esencial tiene que retirarse, se suspende todo lo que no es esencial para la explotación y se mantiene la explotación pura y dura".

Novo ha insistido en que desde FGV "se aplicó la norma, los protocolos, las condiciones de funcionamiento y la exigencia de prestar funcionamiento en tanto los mecanismos fueran seguros y se dejó de prestar servicios cuando dejaron de serlo".

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Cuestionado por la tardanza de la empresa en suspender los servicios, ha asegurado que la empresa pública no recibió ningún "aviso específico" que alertara de que "venía lo que venía" y en todo momento se atuvieron a las normas.

"No hubo ningún aviso específico de dana previamente al día 29, ni tuvimos en ningún momento aviso ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ni de otro servicio de que venía una inundación que iba a arrasar el punto neurálgico de la explotación, que es el puesto de mando", ha señalado.

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En esta sesión se le ha reprochado que la empresa de transporte no actuara en base a un principio de precaución. Sobre este punto, Novo ha reconocido que si hubieran tenido "la más mínima información de que eso (la llegada de una dana) podía suceder, se habría actuado de forma distinta".

"Si me dicen que a las 19.40 va a entrar el agua por Valencia Sud, se habría actuado de forma diferente", ha puntualizado.

En este sentido, se ha referido a un escrito remitido anteriormente al juzgado de Catarroja, donde indicó que al margen de los avisos recibidos por las alertas meteorológicas sobre fenómenos atmosféricos extremos y otros avisos especiales dirigidos a organismos públicos, no recibió instrucciones o recomendaciones por parte de la Consellería de Emergencias sobre el Puesto de Mando de FGV, situado en el complejo ferroviario de Valencia Sud.

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De los empleados de FGV, el responsable de FGV ha resaltado que su trabajo ese día "fue ejemplar, un buen trabajo que se desarrolló con toda la profesionalidad exigida para un día como ése".

Por otro lado, ha rechazado que hubiera falta de preparación en las instalaciones del puesto de mando de Valencia Sud. Por contra, ha dicho "que esto está preparado" y ha recordado que los viajeros que iban en el último tren que llegó "fueron asistidos; se acomodó la estación de Valencia Sud para que pudieran estar, dentro de lo malo, lo más cómodos posible". EFE

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