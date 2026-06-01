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La jueza de la dana suspende una testifical de este lunes al considerar que no está garantizada su seguridad

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La jueza de la dana, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha suspendido una declaración prevista para este lunes en el órgano judicial al considerar que no está garantizada su propia seguridad, según se desprende de una previdencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Esta decisión se ha adoptado después de que el pasado viernes, día 29, tuviera lugar una concentración en las puertas de los juzgados de Catarroja con constantes referencias al objeto de la causa de la dana y con colocación de carteles alusivos al modo en que se debería llevar la instrucción y a la magistrada.

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Ese día, en concreto, estaba testificando en el juzgado la comisaria de aguas y, a las puertas del órgano judicial, se concentraron varias personas con un micrófono y dos altavoces.

Durante la concentración, según recoge la resolución, diferentes personas lanzaron descalificaciones, tanto de palabra como a través de carteles, y el personal de seguridad dio recomendaciones de no salir al exterior.

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Ante esta situación, la jueza ha acordado suspender la declaración prevista para este lunes, la de un agente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), al no constar que se hayan adoptado medidas de seguridad que permitan el normal desarrollo de la función jurisdiccional en la causa de la dana en la sede del Tribunal de Instancia de Catarroja.

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