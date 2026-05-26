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Badalona albergará la próxima Supercopa Endesa

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Madrid, 25 may (EFE).- El Palau Municipal d'Esports de Badalona albergará los días 19 y 20 de septiembre la próxima Supercopa de España, después del acuerdo alcanzado entre la ACB y el Ayuntamiento de la localidad catalana, según informó este martes la organización.

El evento oficial de presentación tendrá lugar el jueves 28 de mayo a las 16.30 horas en el Espacio Termas y Decumanus del Museo de Badalona.

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Por el momento está confirmada la presencia en el primer torneo de la próxima temporada del Valencia Basket, del Baskonia y del Joventut de Badalona, este en calidad de anfitrión. El participante que falta será el campeón de la Liga Endesa y, si es uno de esos tres equipos, el siguiente mejor clasificado al término del 'playoff'.

"La Supercopa Endesa llega a una ciudad que vive el baloncesto en todos sus rincones y que tiene una tradición e historia inigualables en nuestro deporte. Agradecer al Ayuntamiento de Badalona la apuesta que hace por el evento y por el baloncesto", señaló Antonio Martín, presidente de la ACB.

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Por su parte, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, resaltó que "pocas ciudades respiran tanta tradición y tanta pasión por el baloncesto como Badalona".

Después de albergar este año la Final a Cuatro de la Liga de Campeones de Baloncesto, la ciudad se prepara "con mucha ilusión" para la celebración de la próxima Supercopa Endesa, explicó el regidor badalonés, quien resaltó que será "una nueva oportunidad para seguir consolidando Badalona como una de las grandes capitales del baloncesto en el ámbito español y europeo”. EFE

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EFE

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