Espana agencias

WWF: España incumple el plazo para adaptar la nueva ley europea contra delitos ambientales

Guardar
Google icon

Madrid, 21 may (EFE).- Este 21 de mayo finaliza el plazo de dos años que tienen los Estados miembro de la Unión Europea para trasponer la nueva Directiva Penal Ambiental de lucha contra los delitos ecológicos en toda Europa, y España aún no ha finalizado el proceso, denuncia la organización WWF.

La directiva se aprobó en mayo de 2024, pero "España todavía no ha adaptado su legislación", asegura la ong en un comunicado, en el que asegura que la nueva normativa europea "actualiza por completo el marco legal de 2008" y obliga a los países a "endurecer" la persecución penal de los delitos ambientales, "la tercera actividad criminal más lucrativa del mundo", aseguran.

PUBLICIDAD

La directiva busca endurecer la persecución penal por delitos como la contaminación grave, el tráfico ilegal de residuos, la destrucción de hábitats o los delitos ambientales cometidos por empresas, según la ong.

Laura Moreno, responsable del programa de especies de WWF, señala en el comunicado que "resulta muy grave" que España incumpla el plazo de adaptación de la normativa europea, "precisamente la primera obligación que establece la directiva".

PUBLICIDAD

La ong recuerda que el incumplimiento del plazo de trasposición de la directiva puede derivar en procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea.

Sostienen que aunque España cuenta con "herramientas pioneras" en la lucha contra determinados delitos ambientales gracias al trabajo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) -la unidad especializada de la Guardia Civil-, los agentes ambientales o la Fiscalía de Medio Ambiente, estos delitos "siguen infravalorándose y tratándose con frecuencia como infracciones menores".

Destacan que la ausencia de una base de datos estatal unificada con estos delitos "dificultan la investigación y la persecución eficaz de estas redes delictivas", e identifican entre los principales cambios pendientes en la legislación española la actualización del catálogo de conductas consideradas como delitos ambientales.

Desde WWF subrayan que la falta de medios y especialización judicial "sigue siendo uno de los principales obstáculos para perseguir eficazmente los delitos ambientales en España".

"Los delitos ambientales generan enormes impactos ecológicos, sociales y económicos", subrayan, y aseguran que en el caso de los delitos contra la vida silvestre aceleran la pérdida de biodiversidad y ponen a otras al borde de la extinción en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas europeos.

"Sin leyes actualizadas, recursos suficientes y tribunales especializados, muchos delitos ambientales seguirán quedando impunes", asevera Laura Moreno. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Doce años y diez meses de cárcel por asesinar y descuartizar a su compañero de piso en Piera (Barcelona)

Doce años y diez meses de cárcel por asesinar y descuartizar a su compañero de piso en Piera (Barcelona)

El Gobierno Vasco concede el tercer grado a los etarras Olarra Guridi y Xabier Zabalo

Infobae

La Policía realiza un requerimiento de información a la empresa investigada por pagar a las hijas de Zapatero

La Policía realiza un requerimiento de información a la empresa investigada por pagar a las hijas de Zapatero

Enrique Santiago cree que la fórmula de Rufián no tiene proyecto de país y alerta contra los "egos desmesurados"

Enrique Santiago cree que la fórmula de Rufián no tiene proyecto de país y alerta contra los "egos desmesurados"

Mikel Merino vuelve a entrenarse con el grupo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

Cómo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con la Policía en la investigación de Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Así ha aumentado el patrimonio inmobiliario de Zapatero: de una villa en Lanzarote a un chalet de lujo en Madrid

Así ha aumentado el patrimonio inmobiliario de Zapatero: de una villa en Lanzarote a un chalet de lujo en Madrid

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

España esquiva el frenazo europeo: Bruselas mantiene el avance del PIB en el 2,4% pese a la crisis energética

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

Hacienda podrá embargar el saldo de cuentas con nóminas o pensiones bajas si se mezclan con otros ingresos

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero