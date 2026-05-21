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Vox invita a un coloquio en el Congreso a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, que tienen suspendida su acreditación de prensa

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Vox ha invitado a una mesa redonda en el Congreso a los activistas en redes Vito Quiles y Bertrand Ndongo, a los que hace una semana la Mesa de la Cámara suspendió cautelarmente su acreditación de prensa mientras resuelve una decena de denuncias presentadas contra ellos por incumplir las normas de la institución.

Se trata de una jornada en defensa de la libertad de expresión que Vox ha organizado el próximo lunes 25 de mayo por la tarde en el Congreso, un acto que abrirá la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, y que cerrará el líder del partido, Santiago Abascal.

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El objetivo, según este grupo parlamentario, es denunciar "el ataque del Gobierno a las redes sociales" y sus actuaciones para "limitar la libertad de expresión de los españoles críticos con sus políticas e impedir su influencia en el debate público".

El 'influencer' político Vito Quiles, que fue candidato en la lista europea de 'Alvise' Pérez y protagonizó un acto de cierre de campaña del PP de Aragón, participará junto con Ndongo en una mesa de debate sobre la conveniencia de defender la libertad de expresión en las redes sociales.

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ACUDEN COMO INVITADOS, NO COMO PERIODISTAS

La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, acordó el pasado 13 de mayo retirar temporalmente la credencial de prensa de Quiles y Ndongo, acreditados respectivamente por los medios digitales 'Estado de Alarma' y 'Periodista Digital', pero su presencia en el acto del próximo lunes será coo invitados de Vox, tercer grupo de la Cámara.

Contra ellos hay registradas once denuncias (ocho contra Quiles y tres contra Ndongo) presentadas por PSOE, Sumar y Podemos y por asociaciones de periodistas por distintas actuaciones contrarias a las normas de ejercicio profesional en la Cámara y por alterar la convivencia en las salas de prensa. A la espera de que se resolvieran los expedientes, que están siendo instruídos por letrados de la Cámara, la Mesa optó por retirarles cautelarmente la acreditación.

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EuropaPress

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