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Unas 8.000 personas asistirán a la misa del papa en la Sagrada Familia de Barcelona

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Barcelona, 21 may (EFE).- Un total de 8.000 personas asistirán el 10 de junio a la misa y la bendición e inauguración de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona que presidirá el papa León XIV, repartidas entre el interior y el exterior del templo.

Este es uno de los principales detalles que han facilitado este jueves representantes del patronato del templo creado por Antoni Gaudí a pocas semanas de la visita del pontífice a Barcelona, que tendrá la Sagrada Familia como uno de sus principales reclamos.

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En el marco de la conmemoración del centenario de la muerte de Gaudí, el templo acogerá el 10 de junio una misa solemne y la posterior bendición e inauguración de la torre de Jesucristo, que se ha convertido en el punto más alto de Barcelona.

En una rueda de prensa en la sala crucero, en la misma base de la torre de Jesucristo, el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Xavier Martínez, y el arquitecto director, Jordi Faulí, han destacado que hasta 8.000 personas asistirán a estos actos.

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En concreto, 4.000 personas seguirán la misa solemne desde la basílica, de los que 1.200 serán feligreses, ya que se repartirán estas invitaciones entre parroquias de la ciudad. El resto serán autoridades eclesiásticas (obispos y cardenales) e institucionales, entre ellos los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa.

En el exterior, en la calle Marina, otros 4.000 ciudadanos podrán ver el acto sentados a través de dos grandes pantallas y asistir a la bendición de la torre, de los que 3.000 serán feligreses.

Xavier Martínez ha revelado también que todos los actos organizados para conmemorar el centenario de la muerte de Gaudí han supuesto un coste de 3,2 millones de euros, financiados al cien por cien con patrocinios que el templo ha cerrado con compañías y fundaciones. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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