El BNG pide a España que rompa relaciones con Israel tras "detención ilegal" de flotilla

Santiago de Compostela, 21 may (EFE).- La Ejecutiva Nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha condenado este jueves la "detención ilegal por parte del Estado sionista de los activistas de la llamada 'flotilla de la libertad' y ha pedido a España que rompa las relaciones con Israel.

“El BNG no va a quedar callado ante esta nueva agresión del Estado sionista, no podemos seguir permitiendo la impunidad de Israel. Exigimos, del mismo modo, al Gobierno gallego, español y a la UE una respuesta inmediata y contundente frente a este nuevo ataque a una misión humanitaria de denuncia del genocidio y de la ocupación de Israel en Palestina”, dicen en la comunicación remitida a los medios.

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Desde el BNG insisten en que se trata de un secuestro ilegal en aguas internacionales que vulnera el Derecho Internacional, por lo que “las personas secuestradas y retenidas deben ser liberadas de manera urgente e inmediata”.

Además, reclaman al Estado español y a la Unión Europea protección diplomática, asistencia y protección para las activistas y, en el caso de los seis integrantes gallegos, que vuelvan a Galicia lo antes posible.

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“Reclamamos a través de varias gestiones diplomáticas e iniciativas urgentes presentadas en los Parlamentos Europeo, español y gallego, que se activen todas las medidas políticas y diplomáticas contra Israel, incluida la ruptura de relaciones y la suspensión del Acuerdo de Asociación IU-Israel, y que lleve la cúpula del Gobierno sionista ante la Corte Penitenciario Internacional por los reiterados ataques contra la población palestina y contra las misiones humanitarias”, inciden. EFE

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