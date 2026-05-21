Bustinduy ve la propuesta de Rufián "una buena noticia" para una izquierda "a la altura"

Madrid, 21 may (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado este jueves que el ofrecimiento del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para ser el cabeza de lista de un proyecto de izquierda unitaria es "una buena noticia" para que la izquierda "esté a la altura" en las elecciones.

Durante una rueda de prensa desde el Ministerio que dirige, el también miembro de Sumar ha valorado positivamente que Rufián y "otros actores políticos" estén impulsando "un proceso que es necesario e impepinable" para ofrecer una "alternativa sólida" de cara a los próximos comicios a nivel nacional.

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"Todas las aportaciones son bienvenidas", ha agregado Bustinduy, que está convencido de que "la izquierda hará las cosas bien y estará a la altura".

En redes sociales, Sumar también se ha referido al ofrecimiento de Rufián para insistir en que en el desafío que tienen por delante "no sobra nadie" y reconocer que su obligación es "construir frentes amplios".

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En este contexto, "todos los pasos adelante son bienvenidos", afirma Sumar; "Encontraremos las formas, lo importante es que el pueblo progresista sepa que vamos a estar a la altura y no vamos a permitir que la extrema derecha avance", recalca.

Tras las elecciones andaluzas, los partidos involucrados en la refundación de la coalición Sumar -Movimiento Sumar junto a IU, Más Madrid y los comunes- apostaron por acelerar la elección de un nuevo candidato para las elecciones generales antes de este verano. EFE

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