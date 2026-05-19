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Arrancan las obras de restauración del remate renacentista de la Giralda de Sevilla

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Sevilla, 19 may (EFE).- El Cabildo Catedral de Sevilla ha iniciado las obras de restauración del remate renacentista de la Giralda de Sevilla, una actuación encaminada a mantener en buen estado el conjunto arquitectónico superior de la torre, construido entre 1558 y 1568 por el arquitecto Hernán Ruiz II.

Se trata de la parte de la torre que sustituyó la antigua terminación islámica para albergar el cuerpo de campanas y coronarse con la estatua del Giraldillo, que se inició tras la Semana Santa con la colocación del cajón de obras, mientras que en estos días ya se ha acordonado parte de la Plaza Virgen de los Reyes y una grúa de grandes dimensiones está subiendo a la torre los materiales necesarios.

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Según han informado a EFE fuentes del Cabildo, después de la ejecución de las fases anteriores -“Cara Oeste” (2017), “Cara Sur” (2018), “Cara Este” (2019), “Cara Norte” (2023) y “Huecos y Balcones” (2025)- arranca ahora la sexta fase del proceso de restauración y consolidación del monumento.

El ámbito de actuación abarcará el interior del Cuerpo de Campanas, extendiéndose a todo el remate renacentista hasta los pies del Giraldillo.

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Las obras consistirán en labores de restauración y consolidación siguiendo los mismos criterios de intervención aplicados en fases anteriores, y se actuará sobre las estructuras soporte de las campanas de golpeo, que presentan un notable deterioro debido al paso del tiempo.

Esta situación motivó incluso una intervención de emergencia en 2021 en la campana Santa María la Mayor, a la que se dotó de un sistema provisional de apeo que ahora será sustituido por una estructura permanente.

En total, seis campanas requieren intervención en sus sistemas de apoyo. Las nuevas estructuras incorporarán sistemas de amortiguación destinados a reducir el impacto de las vibraciones sobre el conjunto del Cuerpo de Campanas.

Esta mejora responde a los estudios realizados mediante sensores y seguimientos técnicos coordinados por el arquitecto conservador de la Catedral, Miguel Ángel López López, que han avalado la conveniencia de esta solución.

La duración estimada de las obras es de aproximadamente 22 meses, aunque, debido a su ubicación, los andamios no interferirán en el normal desarrollo de la Semana Santa del próximo año.

Del mismo modo, la visita cultural al monumento no se verá interrumpida en ningún momento. No obstante, las intervenciones en el interior del Cuerpo de Campanas estarán condicionadas por la afluencia turística, por lo que los trabajos han sido planificados para compatibilizar ambas actividades con la menor afección posible.

Precisamente, la espectacularidad de la grúa que está realizando los trabajos iniciales atrae la mirada de los turistas que pasean por el centro de Sevilla, que se están tomando estas obras como una atracción más de la ciudad. EFE

fcs/bfv/aam

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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