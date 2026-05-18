2.900 refugiados solicitaron traer a sus familias a España en 2025, el máximo histórico

Madrid, 18 may (EFE).- Las solicitudes de reunificación familiar por parte de refugiados en España han crecido más del triple, desde las 886 de 2021 a las 2.900 de 2025, la mayor cifra registrada hasta ahora, según datos facilitados por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) este lunes.

Para la agencia de Naciones Unidas, estos datos muestran que la separación familiar "es una realidad para miles de personas refugiadas en España" pero el incremento sostenido de solicitudes de los últimos años también refleja que hay más información y mejor acceso a este derecho.

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Las principales nacionalidades de las familias que logran traer a sus familiares a España son Palestina (31 %), Afganistán (25 %), Somalia (18 %), Mali (8 %) y Siria (3 %), cinco contextos marcados por "conflictos prolongados y graves violaciones de los derechos humanos".

En muchos casos, los familiares de los refugiados pueden permanecer en condiciones de extremo peligro, "añadiendo angustia y sufrimiento a una situación de por sí muy difícil", añade ACNUR en su comunicado.

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Además, el 54 % de las solicitudes corresponden a mujeres y el 48 % a menores, lo que subraya la urgencia de garantizar entornos familiares seguros para niños refugiados, una prioridad que cobra "especial relevancia" ante la inminente implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El paquete normativo, que entrará en vigor el próximo 12 de junio, introduce garantías específicas para la infancia y refuerza la obligación de los Estados de proteger el interés superior del niño en todas las fases del procedimiento de asilo.

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El tiempo medio de resolución de los expedientes se sitúa en ocho meses, con una tendencia a la baja respecto a años anteriores, una evolución que ACNUR valora "positivamente" sin dejar de recordar los múltiples obstáculos que siguen encontrando las personas interesadas en acceder a este derecho.

Algunas de estas trabas son la falta de documentación que acredite los vínculos familiares, la imposibilidad de obtener documentos esenciales de viaje para los menores o la situación de familiares atrapados en países en conflicto, donde el acceso a derechos básicos como la sanidad es muy limitado.

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A ello se suman trabas administrativas como la obtención de permisos de salida en los países de residencia o la financiación de los billetes de avión, trámites que, en muchos casos, han de realizarse en "contextos especialmente complejos donde el riesgo de ser retornados a sus países de origen es muy elevado o en zonas de conflicto, de difícil acceso o con restricciones de movilidad".

La portavoz de ACNUR España, Paula Barrachina, ha recordado a través del comunicado el caso de Faisal, un joven afgano que llegó a España siendo menor de edad junto a su tío mientras sus padres y sus tres hermanos pequeños huían a Irán.

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Después de casi tres años "separados, afrontando largos trámites, costes elevados y numerosos obstáculos para poder reunirse", finalmente consiguieron reencontrarse en España: "Casos como este nos recuerdan que detrás de cada expediente hay familias que solo quieren volver a estar juntas", ha subrayado la portavoz.

ACNUR ha destacado que la reunificación familiar no es solo un derecho reconocido en el derecho internacional, sino también "uno de los factores más determinantes para la integración efectiva de las personas refugiadas" que lleva a un mayor bienestar psicológico, mejor aprendizaje del idioma y acceso al empleo y una mayor capacidad de contribuir activamente a la sociedad de acogida. EFE

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