Rins, Miller y Razgatlioglu, sancionados con 16 segundos por la presión de los neumáticos

Redacción deportes, 17 may (EFE).- El español Alex Rins, el australiano Jack Miller y el turco Toprak Razgatlioglu, todos ellos pilotos de las Yamaha YZR M 1 V4, han sido sancionados con 16 segundos de penalización en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP por no cumplir con la presión media de los neumáticos durante la carrera.
EFE
PUBLICIDAD
JLL/ism
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La participación en Andalucía es del 52 % a las 18:00 horas, 7,5 puntos más que en 2022
La participación en Andalucía es del 52,11 % a las 18:00 horas, 7,6 puntos más que en 2022
Eddahchouri, sobre su gol: "He pagado todo el apoyo del deportivismo"
1-3. El Sunderland sueña con Europa y el Everton se despide
El Levante sale con Iker Losada como novedad y en el Mallorca vuelve Samu Costa
MÁS NOTICIAS