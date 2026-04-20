El Surne Bilbao llega a la final frente al PAOK "más sólido" que hace un año

Bilbao, 20 abr (EFE).- El Surne Bilbao afronta la final de la Copa FIBA Europa, cuyo partido de ida va a disputar el miércoles frente al PAOK en Salónica, "más sólido" que hace un año cuando se enfrentó también al equipo griego y conquistó el título de esta misma competición.
"Este año el equipo está más sólido en cada partido. Llegamos a esta final con un buen ritmo y demostrando que somos muy buenos en Europa", destacó Tryggvi Hlinason, capitán de los 'hombres de negro', en el día de atención de los medios de comunicación organizado por el club vasco en las instalaciones de Artxanda.
El pívot espera a un rival que "ha cambiado mucho" no sólo respecto a la pasada campaña, sino también al que se enfrentaron hace apenas dos meses en la segunda fase del torneo en sendos partidos saldados con victorias en Miribilla (95-73) y en el Palataki (87-88).
"Era una época de muchos cambios para ellos. No tenía la sensación de que estaban muy acoplados, pero ahora están muy bien. El otro día ganaron en Murcia y sabemos que ellos ahora tienen más", admitió Hlinason antes de recalcar que, al margen del rival y su estado de forma, el "objetivo es el mismo".
"Es una final y por eso es un poco más especial, pero hay que entrar como a cualquier otro partido, llevando al mínimo posible los momentos bajos y manteniendo los buenos el máximo de tiempo. En el último partido la cancha no estaba tan llena, pero la gente es caliente. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y tenemos muchas ganas de jugar allí otra vez", explicó.
El gigante islandés, por último, admitió que este primer partido de la final "va a ser duro", pero tiene claro que estando "juntos y preparados para ayudar al compañero" van a "estar bien" en la pista.
Por su parte, Harald Frey, segundo capitán del Surne Bilbao, espera encontrarse en Grecia el "mismo ambiente intenso e increíble" de la temporada pasada y a un rival "con jugadores de muy alto nivel" que han hecho que el PAOK "haya crecido mucho" esta campaña.
"Han tenido algunos cambios a mitad de temporada y ahora están encontrando su juego y su ritmo. Espero a un equipo diferente al que jugamos a principios de este año y seguro que estarán listos como lo estamos nosotros", explicó el noruego.
Frey admitió que "es algo especial" poder defender el título en una nueva final, pero no cree que partan como favoritos a pesar de su victoria de hace doce meses y de las dos de esta temporada ni tampoco quiere pensar antes de jugar el primer partido en la posibilidad de repetir el éxito.
"No nos enfocamos en eso, al menos yo. Entreno para prepararme para el miércoles. Hay mucho trabajo por hacer y tenemos que salir a la pista a ganar. Si pensamos demasiado en lo que estos dos títulos podrían significar nos estaríamos haciendo un flaco favor. Tenemos que respetar al PAOK y estar listos para trabajar por ganar", recalcó el base nórdico. EFE
