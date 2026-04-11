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El PP quiere que la Comisión Europea aperciba a Sánchez por saltarse el embargo de los datos de afiliación

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La vicepresidenta del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, quiere que la Comisión Europea actúe con "firmeza" después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se saltase el pasado 6 de abril el embargo de los datos relativos a la afiliación a la Seguridad Social en lo que considera un nuevo "uso partidista" de datos estadísticos oficiales.

La también secretaria general del Partido Popular Europeo ha denunciado la actuación de Sánchez mediante una pregunta escrita dirigida a la Comisión Europea, a la que pide que actúe para garantizar "el respeto a los principios de imparcialidad y acceso equitativo a la información estadística en España".

En su iniciativa, Montserrat recuerda que Sánchez difundió a través de redes sociales datos relativos a la afiliación a la Seguridad Social antes de su publicación oficial prevista en el calendario estadístico, "rompiendo así el embargo informativo que rige en el derecho comunitario para este tipo de indicadores".

Para Montserrat, este hecho "no es una anécdota, sino un uso claramente partidista de información que debe ser pública, accesible y simultánea para todos los ciudadanos". "No se puede utilizar información estadística oficial como herramienta de propaganda política antes de su publicación formal", ha subrayado.

EN CONTRA DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

En este contexto, ha recordado que el marco europeo es claro y ha citado, en concreto, el Reglamento 2019/2152 y el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, que establecen establecen principios fundamentales como la independencia profesional, la imparcialidad y la difusión simultánea de los datos.

En su pregunta, Montserrat solicita a la Comisión que aclare si la difusión anticipada de estos datos por parte de responsables políticos vulnera el Código de Buenas Prácticas y pregunta qué mecanismos existen a nivel europeo para evitar este tipo de prácticas y garantizar la igualdad de acceso a la información.

"Cuando un Gobierno accede antes que nadie a datos sensibles y los utiliza con fines políticos, está rompiendo las reglas del juego democrático", ha afirmado, incidiendo en que "no solo se vulnera la imparcialidad estadística, sino que se genera una ventaja injusta y se erosiona la confianza en las instituciones".

ADEMÁS, ES REINCIDENTE

Además, aprecia un "preocupante patrón de comportamiento" por parte del Ejecutivo español, pues, a su juicio, "no es la primera vez que intenta apropiarse de datos públicos para construir un relato político favorable a sus intereses".

Por todo ello, el PP exige a la Comisión Europea que evalúa este caso, actúe "con firmeza" y garantice que los principios de independencia y neutralidad estadística se respetan en todos los Estados miembros.

"Las estadísticas oficiales no son propiedad de ningún Gobierno. Son de todos los ciudadanos, y su uso debe regirse por la transparencia, la igualdad y el respeto a las normas europeas", ha concluido la eurodiputada 'popular'.

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