Cinco incendios forestales activos en Cantabria de los 27 producidos desde ayer

Santander, 11 abr (EFE).- Cinco incendios forestales permanecen activos en Cantabria en los municipios de Vega de Liébana, Arenas de Iguña, Arredondo, Corvera de Toranzo y Selaya, tras una jornada de viernes en la que se produjeron 27.

El Gobierno de Cantabria mantiene activa la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (Infocant).

El director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha señalado, en un audio remitido a los medios de comunicación, que se mantiene activo el dispositivo de extinción en toda la comunidad autónoma a la espera de la mejora en las condiciones meteorológicas prevista para hoy.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Cantabria lluvias y chubascos generalizados. EFE