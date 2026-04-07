Vecino y Aspas reciben el alta médica y viajarán a Friburgo

Vigo, 7 abr (EFE).- El centrocampista uruguayo Matías Vecino y el atacante Iago Aspas han recibido este martes el alta médica, por lo que estarán a disposición de Claudio Giráldez para el duelo europeo del jueves contra el Friburgo en el Europa-Park Stadion de la ciudad alemana.

Ambos futbolistas han completado sin molestias la última sesión de entrenamiento que la plantilla del Celta completó en la ciudad deportiva Afouteza antes de viajar a Alemania.

Matías Vecino había sufrido una rotura fibrilar en el soleo de la pierna izquierda durante la anterior eliminatoria ante el Olympique de Lyon, mientras que Aspas arrastraba unas pequeñas molestias en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda desde la semana pasada.

El que todavía no ha recibido el alta médica es el internacional sueco Carl Starfelt, que esta mañana realizó trabajo individual. El central, uno de los pilares defensivos de Giráldez, regresó con una lumbalgia de jugar con su selección y será duda hasta última hora. EFE

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