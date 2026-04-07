Espana agencias

Vecino y Aspas reciben el alta médica y viajarán a Friburgo

Guardar

Vigo, 7 abr (EFE).- El centrocampista uruguayo Matías Vecino y el atacante Iago Aspas han recibido este martes el alta médica, por lo que estarán a disposición de Claudio Giráldez para el duelo europeo del jueves contra el Friburgo en el Europa-Park Stadion de la ciudad alemana.

Ambos futbolistas han completado sin molestias la última sesión de entrenamiento que la plantilla del Celta completó en la ciudad deportiva Afouteza antes de viajar a Alemania.

Matías Vecino había sufrido una rotura fibrilar en el soleo de la pierna izquierda durante la anterior eliminatoria ante el Olympique de Lyon, mientras que Aspas arrastraba unas pequeñas molestias en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda desde la semana pasada.

El que todavía no ha recibido el alta médica es el internacional sueco Carl Starfelt, que esta mañana realizó trabajo individual. El central, uno de los pilares defensivos de Giráldez, regresó con una lumbalgia de jugar con su selección y será duda hasta última hora. EFE

dmg/og

Últimas Noticias

El alza del empleo entre jóvenes y mayores ha duplicado la media desde la reforma laboral

Infobae

Los obispos censuran que se blinde el aborto en la Constitución "en favor de la muerte"

Infobae

Los autores que optan al millón del primer Premio Aena reivindican el valor de las letras

Infobae

El Gobierno reunirá mañana a las comunidades por la prórroga de la reubicación de menores

Infobae

Facultativos navarros analizan la muerte de un joven tras consumir nitazeno

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

Armengol niega contactos con Ábalos y Koldo en la compra de mascarillas: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones”

ECONOMÍA

Cómo influye la ‘mili’ en las pensiones y en la jubilación: cuándo suma, cuándo no y por qué puede cambiar el retiro

Cómo influye la ‘mili’ en las pensiones y en la jubilación: cuándo suma, cuándo no y por qué puede cambiar el retiro

Todos los gastos del hogar que puedes desgravarte en la declaración de la Renta 2026

Los supermercados, molestos por la cantidad de absentismo y bajas médicas de la Generación Z: “Todos intuimos que puede haber un porcentaje de fraude”

El Gobierno lanza una línea de ayudas por 100 millones para los agricultores y pescadores afectados por las borrascas

Francia endurece el control sobre las bajas laborales para frenar el aumento del gasto

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”