Espana agencias

Asturias eleva el nivel de emergencia por 28 incendios forestales

Guardar

Oviedo, 7 abr (EFE).- Asturias registra esta noche 28 incendios forestales, trece más que a primera hora de la tarde del lunes, lo que ha llevado al Gobierno autonómico a elevar el nivel de alerta, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Pasadas las 23:00 horas, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha elevado a situación 1 el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

Esta situación, la segunda de las cuatro que contempla el plan, esta reservada para emergencias derivadas por uno o varios incendios forestales que por su evolución puedan afectar levemente a población y bienes de naturaleza no forestal.

El consejero había activado la fase de emergencia en situación 0 poco antes de las 17:30 horas ante el creciente número de incendios y las condiciones adversas, con temperaturas máximas que este lunes han superado los 30 grados en varios puntos de la comunidad y vientos de componente sur.

Según el índice diario elaborado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, en la jornada de este martes 55 de los 78 municipios asturianos estarán en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo estarán en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto. EFE

Últimas Noticias

Toña Is espera "dos finales" ante Aruba y Cuba en el camino hacia Brasil 2027

Infobae

Hoy será noticia. Martes, 7 de abril

Infobae

Los clubes brasileños se reúnen con la CBF para crear una Liga de Fútbol independiente

Infobae

Desactivado el nivel 2 de emergencia en el fuego de Ponteareas con 400 hectáreas quemadas

Infobae

Míchel: "Hemos hecho un partidazo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Semana Santa se salda con 27 fallecidos en 27 accidentes en carreteras interurbanas: la cifra es la misma que la del año pasado

La Semana Santa se salda con 27 fallecidos en 27 accidentes en carreteras interurbanas: la cifra es la misma que la del año pasado

La Justicia avala la expulsión de España de un marroquí que alegó haber sido parado por la Policía por su color de piel: el tribunal no ve discriminación racial

Ante el tráfico en carretera, las motos se imponen en 2026: las matriculaciones suben un 40% en el mes de marzo

Galicia afronta una tarde de incendios fuera de control con más de 280 hectáreas afectadas en Ponteareas, Carballo y A Laracha y un amplio despliegue de medios

La UE entra en modo ahorro por el bloqueo de Ormuz y busca una solución conjunta: España apuesta por impuestos a las energéticas y Francia teme un shock de precios

ECONOMÍA

Francisco Trujillo, consultor experto en derecho: “El absentismo se ha convertido en uno de los principales problemas de las empresas”

Francisco Trujillo, consultor experto en derecho: “El absentismo se ha convertido en uno de los principales problemas de las empresas”

Calcula tu paro: cuánto se cobra realmente en 2026 si se tienen en cuenta las cifras en neto, los recortes y los límites

Los fabricantes españoles de fertilizantes advierten del cierre de plantas productivas si la guerra en Irán continúa

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados a la rehabilitación de una vivienda en zona rural destinada al alquiler en la Renta de 2026 si vives en Castilla y León

La prórroga del alquiler es “jurídicamente viable”, según CCOO, mientras Carlos Cuerpo espera un ‘imposible’: su respaldo en el Congreso

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”