Asturias eleva el nivel de emergencia por 28 incendios forestales

Oviedo, 7 abr (EFE).- Asturias registra esta noche 28 incendios forestales, trece más que a primera hora de la tarde del lunes, lo que ha llevado al Gobierno autonómico a elevar el nivel de alerta, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Pasadas las 23:00 horas, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha elevado a situación 1 el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

Esta situación, la segunda de las cuatro que contempla el plan, esta reservada para emergencias derivadas por uno o varios incendios forestales que por su evolución puedan afectar levemente a población y bienes de naturaleza no forestal.

El consejero había activado la fase de emergencia en situación 0 poco antes de las 17:30 horas ante el creciente número de incendios y las condiciones adversas, con temperaturas máximas que este lunes han superado los 30 grados en varios puntos de la comunidad y vientos de componente sur.

Según el índice diario elaborado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, en la jornada de este martes 55 de los 78 municipios asturianos estarán en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo estarán en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto. EFE