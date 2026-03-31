Mazón, sobre el rechazo a su personación: Vamos a analizarlo y actuaremos en consecuencia

València, 31 mar (EFE).- El expresident de la Generalitat Carlos Mazón ha manifestado este martes, al ser preguntado por la decisión de la jueza de la dana de rechazar que se persone en esta causa: "Vamos a analizarlo y actuaremos en consecuencia".

En una breve respuesta ante los medios en los pasillos de Les Corts, donde asiste este martes al pleno del Parlamento autonómico, Mazón ha contestado así al ser preguntado sobre el auto de la jueza de Catarroja, hecho público este mediodía por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

"Yo no hablo del proceso, ya lo sabéis", se ha limitado a responder Mazón al ser preguntado sobre si le sorprendía la decisión de la instructora y si la va a recurrir.

Horas antes, y también en declaraciones a los medios, el expresident había señalado que tenía derecho "a saber si se le sigue investigando" en el marco de la causa abierta en un juzgado de Catarroja sobre la gestión de la dana, y que por este motivo había solicitado su personación en la misma. EFE