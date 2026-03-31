Los embalses se mantienen en el 83,3 % de su capacidad, con 46.700 hectómetros cúbicos

Madrid, 31 mar (EFE).- La reserva hídrica en España se encuentra al 83,3 % de su capacidad máxima, con 46.689 hectómetros cúbicos de agua en sus embalses, apenas 15 hectómetros cúbicos más que la pasada semana, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Durante los últimos días, las precipitaciones han sido escasas en toda España, excepto en Canarias, con más de 23 litros por metro cuadrado en puntos como Santa Cruz de Tenerife, debido al paso de la borrasca Therese por el archipiélago.
La influencia de varias borrascas en los últimos meses sobre la península, con copiosas precipitaciones, ha permitido elevar el nivel del agua almacenada en los embalses, con incrementos significativos en la del Segura, que ha pasado de poco más del 20 % al actual de 54,7 %, así como la cuenca de Guadalete-Barbate (90,7 %), Guadiana (86,7 %) o Guadalquivir (85,9 %).
Las cuencas internas de Cataluña, que el año pasado alcanzaron una situación crítica, se encuentran actualmente al 90,0 % de su capacidad.
Las internas del País Vasco son las únicas que se encuentran al 100 %, seguidas de Cantábrico Oriental (93,2 %); Guadalete-Barbate (90,9 %), Internas de Cataluña (90,7 %) y Tinto, Odiel y Piedras (90,4 %).
Solo tres cuencas se encuentran por debajo del 80 % de su capacidad, como son la cuenca Mediterránea Andaluza (76,3 %), Júcar (67,6 %) y Segura (54,7 %).
Las cuencas acumulan actualmente 5.832 hectómetros cúbicos más que hace un año (40.857 hm3) y 13.019 hectómetros más que la media de la reserva total embalsada de los últimos diez años (33.670 hm3).
El siguiente cuadro resume la capacidad total de cada embalse y la que tiene en la actualidad, con su porcentaje correspondiente.
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
EMBALSADA
Cantábrico Oriental
73
68
93,2 %
Cantábrico Occidental
490
420
85,7 %
Miño-Sil
1.822
2.610
86,1 %
Galicia Costa
684
611
89,3 %
Cuencas internas del País Vasco
21
21
100,0 %
Duero
7.602
6.596
86,8 %
Tajo
11.056
8.935
80,8 %
Guadiana
9.538
8.267
86,7 %
Tinto, Odiel y Piedras
229
205
89,5 %
Guadalete-Barbate
1.651
1.498
90,7 %
Guadalquivir
8.030
6.900
85,9 %
Mediterránea Andaluza
1.174
896
76,3 %
Segura
1.140
624
54,7 %
Júcar
2.846
1925
67,6 %
Ebro
7.802
6.504
83,4 %
Cuencas internas de Cataluña
677
609
90,0 %
TOTAL
56.043
46.689
83,3 %
EFE
lul/vnz
(Infografía)