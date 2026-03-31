Los embalses se mantienen en el 83,3 % de su capacidad, con 46.700 hectómetros cúbicos

Madrid, 31 mar (EFE).- La reserva hídrica en España se encuentra al 83,3 % de su capacidad máxima, con 46.689 hectómetros cúbicos de agua en sus embalses, apenas 15 hectómetros cúbicos más que la pasada semana, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Durante los últimos días, las precipitaciones han sido escasas en toda España, excepto en Canarias, con más de 23 litros por metro cuadrado en puntos como Santa Cruz de Tenerife, debido al paso de la borrasca Therese por el archipiélago.

La influencia de varias borrascas en los últimos meses sobre la península, con copiosas precipitaciones, ha permitido elevar el nivel del agua almacenada en los embalses, con incrementos significativos en la del Segura, que ha pasado de poco más del 20 % al actual de 54,7 %, así como la cuenca de Guadalete-Barbate (90,7 %), Guadiana (86,7 %) o Guadalquivir (85,9 %).

Las cuencas internas de Cataluña, que el año pasado alcanzaron una situación crítica, se encuentran actualmente al 90,0 % de su capacidad.

Las internas del País Vasco son las únicas que se encuentran al 100 %, seguidas de Cantábrico Oriental (93,2 %); Guadalete-Barbate (90,9 %), Internas de Cataluña (90,7 %) y Tinto, Odiel y Piedras (90,4 %).

Solo tres cuencas se encuentran por debajo del 80 % de su capacidad, como son la cuenca Mediterránea Andaluza (76,3 %), Júcar (67,6 %) y Segura (54,7 %).

Las cuencas acumulan actualmente 5.832 hectómetros cúbicos más que hace un año (40.857 hm3) y 13.019 hectómetros más que la media de la reserva total embalsada de los últimos diez años (33.670 hm3).

El siguiente cuadro resume la capacidad total de cada embalse y la que tiene en la actualidad, con su porcentaje correspondiente.

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico Oriental

73

68

93,2 %

Cantábrico Occidental

490

420

85,7 %

Miño-Sil

1.822

2.610

86,1 %

Galicia Costa

684

611

89,3 %

Cuencas internas del País Vasco

21

21

100,0 %

Duero

7.602

6.596

86,8 %

Tajo

11.056

8.935

80,8 %

Guadiana

9.538

8.267

86,7 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

205

89,5 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.498

90,7 %

Guadalquivir

8.030

6.900

85,9 %

Mediterránea Andaluza

1.174

896

76,3 %

Segura

1.140

624

54,7 %

Júcar

2.846

1925

67,6 %

Ebro

7.802

6.504

83,4 %

Cuencas internas de Cataluña

677

609

90,0 %

TOTAL

56.043

46.689

83,3 %

EFE

lul/vnz

(Infografía)