80 originales revisitan en Burgos a Mauricio Antón, paleoilustrador de la evolución humana

Burgos, 31 mar (EFE).- Una selección de 80 obras originales, óleos y dibujos, revisitan la obra artística y científica de Mauricio Antón, un referente internacional en paleoilustración de la evolución humana y padre de los rostros más emblemáticos de los yacimientos de Atapuerca, en una muestra que aborda también la aventura de la creación, desde el fósil hasta la imagen que lo recrea.

'Mauricio Antón. Arte y Paleontología' es el título de la exposición inaugurada este martes en el Museo de la Evolución Humana (MEH), producida por el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, que se podrá visitar en la sala de exposiciones temporales hasta el mes de agosto.

La muestra, de carácter retrospectivo pero con enfoque metodológico, cuenta con 80 obras originales, óleos y dibujos, además de reproducciones digitales a gran escala, modelos escultóricos, vídeos y publicaciones que permiten acercar el trabajo artístico del autor y el proceso de trabajo científico previo.

El propio Mauricio Antón ha definido durante la presentación su trabajo como una "aventura muy estimulante", y ha explicado que la "cantidad ingente" de obras que se exponen, muchas originales, se han organizado atendiendo a criterios metodológicos para mostrar cómo es el proceso que lleva al dibujo.

"Desde el fósil a la imagen", ha insistido, pues cada una de las ilustraciones, en las que se pueden ver desde recreaciones de rostros humanos a otras de animales y fauna, pasando por escenas humanas, exigen un exhaustivo trabajo previo de investigación y documentación científica.

La exposición ofrece, de este modo, un recorrido que permite comprender cómo ha evolucionado la reconstrucción anatómica, pero también el arte en sí mismo, con técnicas que van más allá del dibujo tradicional a lápiz, con modelado 3D y pintura digital.

Mauricio Antón lleva desde 1988 ilustrando publicaciones, exposiciones, documentales y colaborando con medios internacionales, y recibió en 2006 el premio Lanzerdorf de la Society of Vertebrate Paleontology.

En Atapuerca ha puesto rostro a especies emblemáticas como los preneandertales de la Sima de los Huesos, con su conocida ilustración del grupo de individuos, o los Homo antecessor de Gran Dolina; además de realizar recreaciones ambientales de los ecosistemas de los yacimientos burgaleses.

El director del Museo Arqueológico y Paleontológico, Enrique Baquedano, ha recocido el "riesgo" que supone hacer difusión científica con ilustración, pues cuando se especula es fácil equivocarse, pero ha destacado el "rigor científico" de Antón, por lo que con el autor "el riesgo se difumina", ha afirmado.

Por su parte, el director científico del Museo de la Evolución Humana, Juan Luis Arsuaga, ha destacado la complejidad de recrear escenas, pues poner rostro a fósiles supone partir de ciertas certezas, las que ofrecen los huesos y la anatomía comparada.

Sin embargo, las escenas obligan a abordar cuestiones como dónde vivían, qué comían o cómo se relacionaban. EFE

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