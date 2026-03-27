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Vox nombra al medallista olímpico Cristian Toro como su nuevo portavoz nacional en Deportes

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Vox ha nombrado al piraguista Cristian Toro, campeón olímpico en los Juegos de Río 2016 junto a Saúl Craviotto, como el nuevo portavoz del partido en Deportes, con el objetivo de impulsar una política deportiva basada en "el mérito, la salud y la cohesión nacional".

En declaraciones enviadas a los medios, el deportista olímpico ha asegurado que afronta esta nueva etapa "con la misma disciplina, el mismo sacrificio y el mismo amor por España" que ha marcado su carrera deportiva.

En este sentido, ha subrayado que representar a España en unos Juegos Olímpicos ha sido "lo más importante" de su vida, y ha defendido que su objetivo es trasladar esos valores al ámbito político.

"Quiero que el deporte vuelva a ser motivo de unión y de orgullo para España, no de división ni de enfrentamiento. Quiero que el deporte se siga rigiendo por el mérito y la capacidad de nuestros deportistas, no por la ideología del Gobierno de turno", ha afirmado. "Ya no compito con un remo en las manos, pero sigo remando con el mismo compromiso en Vox para dejar un país mejor para nuestros hijos", ha añadido.

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha destacado que este nombramiento supone "incorporar a la política a un ejemplo de esfuerzo, disciplina y amor por España". A su juicio, Cristian Toro representa "los valores" que desde el partido quieren trasladar a la sociedad. "Sacrificio, mérito y orgullo nacional", ha citado.

A este respecto, ha señalado que "España necesita volver a situar el deporte en el centro de las políticas públicas como herramienta de salud, educación y cohesión social". "Frente a la utilización ideológica del deporte, Vox propone recuperar su esencia: esfuerzo, superación y unidad", ha reclamado.

MEDIDAS PARA EL ÁMBITO DEPORTIVO

Vox también ha informado que este nombramiento se suma a los 14 portavoces nacionales sectoriales "en el compromiso de la formación de dar respuesta a las necesidades reales de los españoles". En paralelo, la formación de Santiago Abascal ha dado a conocer "diez medidas clave para transformar el modelo deportivo en España", con el objetivo de convertir el deporte en "un pilar estratégico de salud, educación y desarrollo económico".

Así, entre las principales propuestas, la formación aboga por "integrar el deporte como herramienta fundamental para prevenir enfermedades, combatir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida de los españoles", a la vez que reclama el desarrollo de un Plan Nacional contra la obesidad infantil "que garantice el acceso al deporte desde la infancia".

Desde Vox también quieren reforzar el deporte base "como elemento de cohesión social, reducir la carga fiscal sobre la práctica deportiva y facilitar el acceso a oportunidades educativas y laborales para los deportistas durante y después de su carrera". Así, proponen que el deporte sea un "eje central del sistema", con "un mínimo de cinco horas semanales de Educación Física y una mayor conexión entre centros educativos, clubes y federaciones".

Asimismo, defiende "despolitizar el deporte y garantizar que las selecciones nacionales representen a España en las competiciones internacionales, reforzando la unidad nacional frente a las cesiones al separatismo". Por otro lado, Vox apunta hacia un "compromiso con la defensa del deporte femenino", que debe regirse "por criterios biológicos y deportivos objetivos para garantizar la igualdad real en la competición".

YA FUE EN LAS LISTAS DE VOX EN MADRID

Toro, que nació en la ciudad venezolana La Asunción en 1992, fue campeón olímpico en los Juegos de Río 2016 en la prueba de K2 200 m junto a Saúl Craviotto, además de lograr varias medallas mundiales (platas) y europeas (oros) en pruebas de K2 200 m y K4 500 m para la selección española.

Se crió en Galicia, donde empezó en el piragüismo, y más tarde estudió Fisioterapia en la UCAM. Tras su etapa deportiva ha tenido presencia programas de televisión como 'Mujeres y hombres y viceversa'. Dio el salto a la política presentándose en la lista de Vox en las municipales de Madrid de 2023 y trabajando después en el grupo municipal del partido en el Ayuntamiento de Madrid.

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