Edu Expósito (Espanyol): "Las ganas de vencer no se deben convertir en ansiedad"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 12 mar (EFE).- El centrocampista del Espanyol Edu Expósito ha afirmado este jueves que "las ganas de vencer no se deben convertir en ansiedad" y ha apostado por "tener estabilidad" pese a los malos resultados del bloque en este 2026, con cuatro puntos de los últimos treinta.

El futbolista, en rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ha confesado que "pesa no ganar", ya que el bloque no ha vencido aún en este 2026. "Pero pienso que el equipo está ahora en una dinámica diferente respecto a los partidos de principio de año", ha analizado.

El vestuario, ha explicado el catalán, está convencido de que poder volver a una dinámica de resultados positiva "está mucho más cerca que antes". La receta es "volver" a que el equipo está haciendo: "Nos había dando muchas victorias y buenos resultados. Debemos ser fuertes atrás".

Edu Expósito ha destacado la importancia de "madurar los partidos" y ha recordado que por "un detalle" el equipo empezó perdiendo contra el Oviedo (1-1) y después "estuvo muy bien". "Somos un equipo reconocible, que crea ocasiones. Ni antes éramos buenísimos ni ahora somos malísimos", ha comentado el jugador.

Respecto al incremento de los goles encajados, el futbolista ha argumentado que probablemente el equipo deje "más espacios" al verse "un poco más ganador" y tirar más "hacia delante". "Debemos cerrar esto porque hemos encajado mucho en esta segunda vuelta (23 dianas en diez partidos)", ha reconocido.

Preguntado por el criterio arbitral, especialmente por el penalti reclamado sobre Omar El Hilali en el último partido contra el Oviedo (1-1). Edu Expósito se ha mostrado contrariado. "Al final no cae hacia nosotros. Si pita penalti, desde el VAR no le dicen nada porque hay contacto", ha afirmado.

El siguiente compromiso, en casa del Mallorca, es clave para el vestuario: "Tenemos muchísimas ganas. Va a ser un gran partido, al final los dos estamos necesitados. Ellos están en descenso y nosotros no hemos ganado todavía en 2026. Los dos equipos vamos a ir a por los tres puntos".

Además, ha argumentado que tener nuevo entrenador, en el caso del Mallorca con el argentino Martín Demichelis, es "negativo" porque "a nadie le gusta que le echen del trabajo". Por otra parte, si el Espanyol se adelanta el domingo, ha pronosticado, quizá "la crispación" de la grada se dirige a los futbolistas.

Edu Expósito ha comentado que si el Espanyol estuviera en la misma situación en la tabla, séptimo, pero con otra dinámica de resultados, la reflexión sería diferente. "Estaríamos eufóricos. Estamos séptimos y muy cerca porque se da una plaza más de Europa por los equipos que están jugando Liga de Campeones", ha señalado. EFE

