Montero apunta que "si la situación se complica" pedirá desactivar las reglas fiscales

Madrid, 11 mar (EFE).- La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado este miércoles que "si la situación se complica" como consecuencia del conflicto en Oriente Medio pedirá la desactivación de las reglas fiscales europeas, que supone que los Estados no tengan que cumplir los objetivos de déficit y deuda.

En una comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, Montero ha explicado que esta posibilidad ya se discutió la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) del martes pero "no salió adelante" porque no se da en este momento la coyuntura necesaria.

Sin embargo, ha puntualizado, eso no significa que esa coyuntura no se vaya a dar en el futuro: "Yo diría que si la situación se complica seguiremos insistiendo (...) en la desactivación de las reglas fiscales".

La Comisión Europea ya desactivó las reglas fiscales con motivo de la pandemia de coronavirus, lo que permitió que los Estados miembros no tuvieran que someterse a unos objetivos de déficit y deuda ni, por lo tanto, fueran sancionados por desviarse de estos en un momento en que tuvieron que incrementar el gasto público para hacer frente a las necesidades sanitarias y para sostener el tejido productivo.

La nueva petición de desactivación de las reglas, ha señalado la vicepresidenta, se justificaría en que el Gobierno "pondrá en marcha un paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra", lo que podría afectar a las cuentas públicas. EFECOM