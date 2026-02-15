Los jugadores del Baskonia Diop, Kurucs y Howard, dudas para la Copa del Rey por lesión

Vitoria, 15 feb (EFE).- Los jugadores del Kosner Baskonia Khalifa Diop, Rodions Kurucs y Markus Howard cayeron lesionados este domingo en el duelo vasco ante el Surne Bilbao Basket y son duda para la Copa del Rey.

El pívot senegalés no pudo jugar el partido después de sufrir una torsión en la rodilla izquierda en el salto inicial.

El letón sufrió un esguince en su tobillo izquierdo y el escolta norteamericano también tuvo un problema en la rodilla izquierda.

Los servicios médicos del equipo vitoriano someterán a diversas pruebas a los tres jugadores para determinar el alcance de las lesiones y determinar así los plazos de recuperación. EFE

jd/sab