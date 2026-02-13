Viernes, 14 de febrero de 2026

Madrid, 13 feb (EFE).-

TIEMPO BORRASCA.- Varias provincias.- Prácticamente toda España sigue en alerta este sábado por la borrasca Oriana, Castellón en rojo (peligro extremo) por vientos huracanados, aunque durante esta jornada ya se inicia un cambio de situación meteorológica y se deja atrás el tren de borrascas de las últimas semanas para dar paso a las altas presiones.

HUELGA MÉDICOS.- Madrid - Los médicos están convocados por seis sindicatos a una manifestación como antesala de la nueva huelga que comenzará la próxima semana contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud.

TOMÁS Y VALIENTE.- Madrid.- Este sábado se cumplen treinta años del asesinato del que fiera presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Su hijo Quico rememora, en una entrevista con EFE, la figura de su padre, a quien, según cree, no le hubiera gustado la actual memoria democrática "selectiva" del Gobierno en torno al terrorismo de ETA.

PSOE PARTIDOS.- Dos hermanas (Sevilla).- La vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, y la ministra y secretaria de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, participan en el Foro sobre el derecho a la Vivienda.

PARTIDOS PP.- Madrid. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ofrece declaraciones a los medios de comunicación.

JUAN BRAVO (ENTREVISTA).- Madrid- Madrid, 14 feb (EFE).- En un partido de fútbol, el rival más fuerte es siempre quien debe apretar. Así lo cree Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, quien afirma en una entrevista con EFE que es el PP quien debe llevar la delantera en las negociaciones con Vox para formar gobiernos regionales.

VICEPRESIDENTE NAVARRA.- Pamplona.- Entrevista con el vicepresidente primero del Gobierno Foral y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, en la que destaca la estabilidad política de Navarra, en contraste con la situación en otras comunidades gobernadas por el PP.

LITERATURA FEMINISMO.- Barcelona.- Carmen Urbita y Ana Garriga, las autoras de 'Instrucción de Novicias' (Blackie Books) y responsables del podcast 'Las hijas de Felipe', explican en una entrevista con EFE como la vida de las monjas del Barroco pueden salvar la vida a una mujer del siglo XXI.

ANIVERSARIO LOYOLA.- Alcála de Henares (Madrid).- El Hospital de Antezana de Alcalá de Henares, fundado en 1483, fue el lugar en el que hace 500 años San Ignacio de Loyola comenzó su prédica, después universalizada a través de la Compañía de Jesús, de modo que el próximo verano la Fundación Antezana celebrará el aniversario con actividades que recordarán la vida y obra del primer jesuita.

CARNAVAL CÁDIZ.- Cádiz.- Decenas de chirigotas, comparsas, coros y romanceros se despliegan por las calles de Cádiz a partir de este sábado y durante una semana para celebrar un nuevo carnaval, una fiesta repleta de ingenio y humor que aspira a convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

CARNAVAL LOGROÑO.- Logroño.- Más de 3.000 personas, agrupadas en 35 comparsas y acompañadas de 6 carrozas, participan en el desfile de Carnaval por el centro de Logroño.

LITERATURA NARCOTRÁFICO.- Los periodistas David López Canales y Christian Bergmann dedicaron tres años a investigar la alianza entre Roberto Suárez, el mayor narcotraficante boliviano, y el comandante nazi exiliado Klaus Barbie, quienes impulsaron el primer narcoestado del mundo y cambiaron el negocio de la cocaína en el mundo, han explicado a EFE.

HOSTELERÍA CURIOSIDADES.- Torrelavega (Cantabria).- El Bar Escudo no tiene reconocimientos gastronómicos ni está en ninguna guía famosa, pero forma parte de la memoria colectiva, desde hace tres generaciones, de la ciudad cántabra de Torrelavega, que le ha concedido su premio a la hostelería.

FÚTBOL LALIGA ATLÉTICO DE MADRID.- Majadahonda.- Entrenamiento y rueda de prensa del Atlético de Madrid antes de su partido

FÚTBOL LALIGA RCD MALLORCA.- Palma.- Rueda de prensa del entrenador, Jagoba Arrasate.

