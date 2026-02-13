Espana agencias

Lluvias reavivan la preocupación por nivel del embalse de Torre de Abraham (Ciudad Real)

Ciudad Real, 13 feb (EFE).- Las nuevas precipitaciones registradas en la comarca de Los Montes de Toledo han reavivado la preocupación en los pueblos ribereños del río Bullaque, en Ciudad Real, por la repercusión que los caudales del Bullaque y el Milagro puedan aportar al embalse de Torre de Abraham, actualmente por encima del 100 % de su capacidad.

Hasta las 9:30 horas de este viernes, las estaciones automáticas de medición de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) han registrado acumulados muy significativos.

En Retuerta de Bullaque se han recogido 19,8 litros por metro cuadrado; en El Robledo, 10,2; en Alcoba, 26,6; en Navas de Estena, 19 litros por metro cuadrado y en el Parque Nacional de Cabañeros el acumulado ha alcanzado los 27,6 litros por metro cuadrado.

Las precipitaciones registradas aguas arriba de Torre de Abraham podrían incrementar las aportaciones hídricas al embalse, que en las últimas horas ha reducido su volumen almacenado desde los 200,18 hectómetros cúbicos hasta los 196,38 hectómetros cúbicos, lo que representa el 107,1 % de su capacidad.

No obstante, el nivel ha comenzado de nuevo a subir como consecuencia de estas lluvias, según ha explicado a EFE el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, quien ha indicado que actualmente el embalse lamina unos 135 metros cúbicos por segundo, con tendencia al alza, que podría volver a incrementar el caudal de salida hasta los 200 metros cúbicos por segundo, un volumen que podría volver a marcar "niveles históricos".

Moraleda ha indicado que la evolución dependerá del comportamiento de las precipitaciones en las próximas horas y de las aportaciones que sigan llegando a través de los cauces.

Por su parte, fuentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han señalado que la situación es "muy similar a la de ayer", a la espera de comprobar la evolución de las lluvias caídas en la cabecera de la cuenca.

Las mismas fuentes han precisado que se sigue trabajando en las zonas más afectadas por la crecida del río Bullaque, como es el caso del municipio de El Robledo, donde se van a ampliar y a reforzar los diques de contención.

También está previsto llevar a cabo una actuación puntual en la zona de El Torno para prevenir posibles afecciones.

El Gobierno regional ha informado, asimismo, de que continúan cortadas múltiples carreteras por desbordamientos de arroyos y acumulaciones de agua en la calzada, con entre 23 y 24 vías afectadas a esta hora.

En cualquier caso, ha apuntado que existe una visión "moderadamente optimista" ante la previsión de que la borrasca tenga un paso rápido por la provincia de Ciudad Real y de que las precipitaciones puedan remitir a media mañana, lo que daría una tregua y evitaría que siga entrando agua en grandes cantidades en el embalse de Torre de Abraham. EFE

abc/msm/cc

(foto)

