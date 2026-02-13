El PSOE recurre el archivo de la causa por la lona de Hazte Oír contra Pedro Sánchez frente al Congreso

El PSOE ha anunciado que recurrirá el archivo de la causa abierta por la lona que la asociación Hazte Oír colocó frente al Congreso llamando "corrupto" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al entender que este acto sí promueve "la violencia y el odio" al ser un "señalamiento público" contra el líder socialista.

En concreto, la jueza ha decretado el archivo de la causa, subrayando que esta acción se enmarca dentro de la "crítica política" y no incitó al odio.

Así, en el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid da carpetazo de forma provisional ante "la falta de relevancia penal de los hechos investigados", tras analizar si el contenido de la lona y de actuaciones posteriores --como pancartas o un camión-- suponían un delito de injurias y calumnias contra el jefe del Ejecutivo.

En un comunicado, el PSOE ha mostrado su respeto por las resoluciones judiciales, si bien no comparte ni entiende la decisión de sobreseer provisionalmente la causa. A su juicio, la lona instalada frente al Congreso "no era una crítica política más", sino "una acusación directa contra el presidente del Gobierno, con voluntad inequívoca de señalamiento público".

"Un acto más dentro de la campaña de descrédito y deshumanización personal que lleva sufriendo años el secretario general de nuestro partido. Un acto que promueve la violencia y el odio", han denunciado desde Ferraz.

Los socialista han explicado que la lona incluía la imagen del presidente junto a la palabra "corrupto" y menciones a distintos "casos". "No estamos ante una pancarta improvisada: es una campaña organizada, planificada y amplificada después con camiones, pancartas y proyecciones luminosas. Es decir, un ejemplo más de la sucia campaña de la derecha ultra y la ultraderecha", ha reprochado.

Los hechos se referían a la colocación, por parte de Hazte Oír, de una lona en la fachada del edificio situado frente al Congreso con una imagen del presidente del Gobierno acompañada del término "corrupto" en letras grandes, así como de imágenes de carpetas presididas por textos que rezaban 'caso Begoña', 'caso Ábalos/Koldo' o 'caso fiscal general de Pedro Sánchez', entre otros.

De más de 253 metros cuadrados, la lona se colocó sobre las 11.00 horas y los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acabaron retirándola, en la madrugada del 20 de mayo, por orden del Juzgado de Instrucción Número 9, que accedió a la medida cautelar solicitada por el PSOE.

"PROTEGER EL HONOR"

Según ha argumentado el PSOE, "señalar públicamente" a un presidente del Gobierno como "corrupto", y "sin condena alguna, en un contexto de polarización extrema y con reiteración organizada, sí contribuye a degradar la convivencia democrática". "La libertad de expresión no puede convertirse en coartada para el hostigamiento político", han expresado.

El PSOE también ha calificado a Hazte Oír como una organización ultraderechista "que vive de la provocación permanente, del señalamiento y de la confrontación", por lo que, a su juicio, "normalizar estas prácticas erosiona la confianza pública y deteriora el respeto debido a las reglas del juego democrático".

Por ello, los socialistas entienden que defender la libertad de expresión "es esencial en una democracia", pero también lo es "proteger el honor, la dignidad y el normal funcionamiento de las instituciones frente a campañas de descrédito organizadas". "No todo vale: la democracia no puede ser rehén de quienes confunden crítica con difamación y odio", han zanjado desde Ferraz.