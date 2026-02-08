Espana agencias

El temporal mantiene 116 carreteras cerradas, 103 por inundaciones y 13 por nieve

Madrid, 8 feb (EFE).– El temporal que atraviesa la península mantiene esta madrugada un total de 109 carreteras cerradas por las inclemencias meteorológicas, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 05:40 horas de este domingo.

La borrasca deja un balance de 184 vías afectadas en todo el país. Las inundaciones han provocado el corte total (nivel negro) de 96 carreteras, concentradas mayoritariamente en Andalucía, mientras que el temporal de nieve y hielo mantiene incidencias en otras 69 carreteras: 13 de ellas están intransitables (nivel negro) y 33 precisan el uso obligatorio de cadenas (nivel rojo).

En la red principal, las nevadas condicionan la circulación en varias autovías y carreteras nacionales, destacando la A-1 entre Madrid y Segovia (km 44 al 101), la AP-66 entre Asturias y León y la A-6 en León (km 339 al 372) y en su entrada a Galicia (km 425 al 432), tramos que se mantienen en nivel verde con prohibición de adelantamiento para camiones. Asimismo, la A-52 presenta nivel verde en sectores de Zamora y Ourense, mientras que en Ávila la A-50 se encuentra en nivel amarillo con restricciones para vehículos pesados. La situación es más complicada en las autopistas AP-6 (km 56 al 106), AP-51 (km 85 al 104) y AP-61 (km 62 al 88), donde el nivel rojo obliga al uso de cadenas.

El impacto de las lluvias es especialmente severo en Andalucía, donde las inundaciones mantienen el nivel negro en numerosas vías. La provincia de Cádiz es la más castigada con 25 carreteras cortadas, destacando la A-384 (Olvera-Almargen), la A-2002, la A-2101 y la CA-3113. En Córdoba, permanecen intransitables vías como la A-3131 en Jauja, la A-333 en Iznájar y la A-431R2 en Posadas, mientras que en Sevilla se registran cierres en la A-361, la A-8100 y la A-8125.

Por su parte, la nieve afecta gravemente a la red secundaria, manteniendo cerrados puertos y tramos de montaña. En Granada, están totalmente cortadas la A-337 (Puerto de la Ragua), la A-395 y A-4025 en Sierra Nevada, y la A-4301 en San Clemente. Esta situación se repite en Asturias con la LN-8 y SD-2, en Salamanca con la DSA-180 y DSA-191, y en Navarra con las carreteras NA-2011 y NA-2012. Además, es obligatorio el uso de cadenas en vías del norte como la AS-112 y AS-15 en Asturias, y la CA-183 en Cantabria. EFE

