Dos pequeños terremotos sentidos por la población en Cádiz y Málaga durante la madrugada

Sevilla, 8 feb (EFE).- Dos pequeños terremotos con epicentro en los municipios de Cortes de la Frontera, en Málaga, y El Bosque, en Cádiz, han sido sentidos en la madrugada de este domingo por la población, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El primero de estos eventos sísmicos tuvo lugar poco antes de la 02:45 horas de la madrugada, con epicentro al norte del municipio de Cortes de la Frontera, que se ha visto muy afectado estas semanas por el paso del tren de borrascas sobre Andalucía, y tuvo una magnitud de 3,7 puntos en la escala de Richter, ha precisado el IGN en una comunicación.

El sismo tuvo lugar en la superficie terrestre, sin apenas profundidad y, según el IGN, se ha sentido por la población.

Poco después, cerca de las seis de la madrugada, hora local, se produjo un nuevo movimiento sísmico, en esta ocasión de 2,9 grados en la escala de Richter, y que también fue sentido por la población.

El epicentro de este pequeño terremoto se situó al oeste del municipio gaditano de El Bosque y también se produjo en superficie terrestre. EFE