El mercado de fusiones y adquisiciones baja en número en enero y se dispara en volumen

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El mercado español de fusiones y adquisiciones registró en enero 185 operaciones, un 34 % menos que un año antes, con un importe agregado de 7.948 millones de euros, que se disparó un 150 % frente a enero de 2025.

Según el informe mensual publicado este viernes por la consultora Transactional Track Record (TTR), el sector inmobiliario fue el más activo, con 40 transacciones, aunque esa cifra fue un 38 % inferior a la de 2025.

A continuación se situó el sector de internet, software y servicios IT, con 21 operaciones y una tendencia estable con respecto a enero del año pasado.

En cuanto al mercado internacional o transfronterizo ("cross-border"), el Reino Unido y Estados Unidos fueron los destinos más elegidos por las empresas españolas para invertir en el extranjero, con 6 y 4 operaciones, respectivamente.

Por otro lado, los países que hicieron más operaciones en el mercado español fueron Francia (15) y el Reino Unido (8), mientras que Alemania destacó en cuanto a importe invertido, con 5.317 millones de euros.

En el mercado privado de capitales, en el mes de enero se contabilizaron 26 transacciones de capital privado (Private Equity), un 30 % menos, por 313 millones de euros, que implica un aumento del 31 %.

Por su parte, en el mercado de capitales de riesgo (Venture Capital) se llevaron a cabo 34 transacciones con un importe agregado de 205 millones de euros, lo que implica un descenso del 37 % en la cifra y del 57 % en el importe de las mismas, en términos interanuales.

En el segmento de la adquisición de activos (Asset Acquisitions) se registraron 63 transacciones, un 24 % menos, por un importe de 1.161 millones de euros, que representó un aumento del 315 % en volumen.

Como operación del mes, TTR Data ha elegido la venta del 49 % de Santander Bank Polska, filial con sede en Polonia del español Banco Santander, a la entidad austriaca Erste Group Bank, valorada en 6.800 millones de euros.

De cara a 2026, los sectores “calientes” en este mercado serán aquellos considerados críticos para la autonomía estratégica de Europa, como Defensa y Ciberseguridad, Semiconductores/Chips, y Agri-Tech, según expertos consultados por TTR Data. EFECOM

