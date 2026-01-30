La economía de Portugal desacelera su crecimiento en 2025 y registra una subida del 1,9 %

Lisboa, 30 ene (EFECOM).- El producto interior bruto (PIB) de Portugal creció el 1,9 % interanual en 2025, tras haber registrado un aumento del 2,1 % en 2024, según los datos preliminares dados a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) luso.

El organismo explicó que la demanda interna tuvo una aportación positiva al incremento del PIB, lo que refleja la aceleración del consumo privado y la inversión.

La variación de las existencias, que es la diferencia entre los bienes que entran y salen del inventario de las empresas, tuvo también una aportación positiva, mientras que la formación bruta de capital fijo (FBCF), que mide la inversión total tanto en el sector público como el privado en activos fijos se frenó, dijo el INE, que no ofreció cifras concretas.

La evolución de la demanda externa líquida fue menor en 2025, ya que las exportaciones de bienes y servicios se desaceleraron de forma más pronunciada que las importaciones.

En el cuarto trimestre del año pasado, el PIB portugués tuvo una variación interanual del 1,9 %, después de haberse incrementado el 2,3 % en los tres meses previos. Si se compara un trimestre con otro, el PIB aumentó el 0,8 %.

El Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro (centroderecha), la Comisión Europea y el Banco de Portugal habían pronosticado un crecimiento del PIB de en torno el 2 % en 2025 y una subida de alrededor del 2,3 % en 2026.

En base a estas proyecciones, el Ejecutivo presentó unos presupuestos para este año, ya aprobados por el Parlamento, con una reducción de impuestos, y una reforma del mercado de trabajo y del Estado. EFECOM