La jueza que investiga a Cerdán por presunto falso testimonio en la 'comisión Koldo' aplaza su citación al 24 de marzo

La jueza que investiga al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por un presunto delito de falso testimonio en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado ha aplazado su declaración al próximo 24 de marzo a las 11.00 horas.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que la magistrada ha accedido a lo solicitado por la defensa del exdirigente socialista, que recordó que la Audiencia Provincial deliberará el 9 de febrero sobre el recurso que presentó pidiendo que no se admitiera a trámite la querella interpuesta por la asociación Hazte Oír.

La instructora admite que la resolución de dicho recurso puede condicionar la tramitación del procedimiento en caso de estimarse, por lo que señala la declaración un mes y medio después. Inicialmente, estaba previsto que declarase el 5 de febrero.

La querella de Hazte Oír, admitida el pasado mes de octubre, sostiene que Cerdán faltó "sustancialmente a la verdad" en su intervención del 30 de abril de 2024 en el Senado por desvincularse del exasesor ministerial Koldo García.

Según la resolución por la que la jueza acordó investigar a Cerdán, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, los hechos se habrían cometido en la comisión del 'caso Koldo' en la Cámara Alta, donde señalaba que Cerdán "habría faltado sustancialmente a la verdad, al concurrir indicios de que hay desviación clara entre la narración del compareciente y la realidad material por la que fue interrogado".

Así, detallaba que las "preguntas eran claras": "¿Contactó con Koldo García de 2021 a 2023?, ¿tenía conocimiento de que (éste) ejerciera funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas?, ¿dio instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas?, ¿tuvo relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta con Koldo García?".

Y, subrayaba la juez, "las respuestas del querellado también fueron claras": "No, a todas las preguntas", a pesar de que un informe del Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "revelaría lo contrario".

"Esto es, que Cerdán contactó con García de 2021 a 2023, tendría conocimiento de que habría ejercido funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas, habría dado instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas y habría tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta" con Koldo, precisaba.