Espana agencias

Yolanda Díaz dice que Ábalos deja "tarde" el acta de diputado y reprocha a Feijóo que "permita" que Mazón la mantenga

Guardar

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que la renuncia al acta del exministro y diputado socialista José Luis Ábalos es "lo que tiene que hacer", aunque considera que "llega tarde"; al tiempo que ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "permita" que el expresidente valenciano, Carlos Mazón, mantenga su escaño en el Parlamento autonómico.

"Bueno, pues creo que hace lo que tiene que hacer, lo que tenía que haber hecho antes porque una persona en esta situación procesal, lo sigo opinando, no puede representar a la ciudadanía --ha reiterado ha reiterado en una entrevista en 'TVE' recogida por Europa Press--. Creo que llega tarde".

La también ministra de Trabajo ha subrayado que "una cosa es la responsabilidad política y otra es la responsabilidad penal" y ha defendido que, "más allá del derecho que tiene cada ciudadano a defenderse y por supuesto la presunción de inocencia en todos los casos, hay responsabilidad que tiene que ver con la cosa pública".

LA RESPONSABILIDAD DE MAZÓN

Díaz ha equiparado la posición del hasta ahora diputado socialista --encarcelado preventivamente por presunto cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal-- con el caso de Carlos Mazón, que dimitió hace dos meses por su gestión de la dana de octubre de 2024 y que, de momento, no está imputado en el proceso judicial que investiga las responsabilidades por la tragedia.

La dirigente de Sumar ha criticado que el expresidente siga manteniendo el acta de diputado en el Parlamento valenciano y ha criticado a Feijóo por "permitir que siga representando a los valencianos" tras "una gestión más que cuestionable".

"Llevamos pidiendo que el señor Mazón y otras personas en estas características abandonen la vida pública. Insisto, responsabilidad política y responsabilidad penal. ¿Por qué razón el señor Alberto Núñez Feijóo le pide que deje de ser presidente de la Generalitat a día de hoy? Y le permite una situación privilegiada con un premio económico y demás para representar a los valencianos y a las valencianas al señor Mazón. Pues no lo comparto. Ya está", ha concluido Díaz.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo acusa a Sánchez de incrementar el censo con la regularización masiva de migrantes e ir contra la política europea

El líder del principal partido de la oposición cuestiona el plan del Ejecutivo para normalizar la situación de cientos de miles de extranjeros, advirtiendo que contradice criterios adoptados en la Unión Europea y podría alentar nuevas llegadas al país

Feijóo acusa a Sánchez de

El TS inadmite una querella de Vox contra Chivite por la adjudicación de obras en Navarra al no ver indicios delictivos

María Chivite queda libre de investigación penal tras no hallar la justicia pruebas de delitos en la concesión de contratos, descartando cualquier vinculación con irregularidades, dádivas o tráfico de influencias según el auto del Tribunal Supremo

El TS inadmite una querella

Covite denuncia la concesión de "un nuevo tercer grado fraudulento" al preso de ETA Asier García Justo

Covite denuncia la concesión de

Ayuso se pregunta "dónde está Hacienda" para pedir explicaciones a Zapatero: "Es absolutamente escandaloso"

Ayuso se pregunta "dónde está

Prisión provisional para el detenido por el asesinato de una mujer en Lleida el domingo

Prisión provisional para el detenido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los cambios que podría sufrir

Los cambios que podría sufrir el caso Koldo tras la renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado

Se retrasa un mínimo de cinco días la reapertura de la línea Madrid-Sevilla: el juez ha autorizado ya su reconstrucción

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado

Detienen al ‘Pajarito’ y al ‘Moreno’, los dos presuntos autores del ataque con armas de guerra contra agentes de la Policía Nacional en Isla Mayor

El BOE publica el Real Decreto-Ley que fija las ayudas a víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida: hasta 84.141 euros

ECONOMÍA

Infobae

Así queda el subsidio para mayores de 52 años en 2026: cuantía, duración y requisitos

La tarifa de la luz en España para este 29 de enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El mercado del alquiler cierra 2025 con 33.400 viviendas menos en oferta y la presión de la demanda en máximos históricos

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1