La retirada de EEUU de la lucha climática "impulsará la transición energética" según IRENA

Abu Dabi, 11 ene (EFECOM).- La retirada de la administración estadounidense de Donald Trump de instituciones que luchan contra el cambio climático, como la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), "no retrasará, sino que impulsará la transición energética", dijo este domingo el director general del organismo, Francesco La Camera.

Durante su discurso en la apertura de la 16ª Asamblea General, celebrada en Abu Dabi, La Camera indicó que "la energía renovable no es solo una solución climática", sino que es también "una solución para la competitividad, el desarrollo y la seguridad energética".

Y en relación con este último aspecto, y "a la luz de los acontecimientos recientes" -en alusión a la decisión de Trump de esta semana- quiso aclarar que "todo ello no retrasará, sino que impulsará la transición energética basada en renovables, con el fin de reducir dependencias e incertidumbres de mercado".

El pasado miércoles Trump firmó una orden ejecutiva para retirar al país de 66 organizaciones internacionales y distintos tratados internacionales que, según su criterio, son "contrarios a los intereses de Estados Unidos", incluidas 31 entidades de la ONU.

Por otro lado, La Camera apuntó que esta edición de la asamblea marca un "récord de participación", con 1.524 participantes de 139 países y la Unión Europea (UE), una presencia que el director tildó de "señal poderosa" que envía "en estos tiempos turbulentos, en los que la confianza en el multilateralismo se pone a prueba".

"Vivimos en un mundo que enfrenta múltiples crisis superpuestas: tensiones geopolíticas, presiones económicas, desigualdades crecientes y las tres grandes crisis planetarias del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Estas fuerzas están alterando los sistemas naturales, tensionando los cimientos económicos y sociales y erosionando la calidad de vida", aseveró.

También, advirtió, están "alimentando un creciente sentimiento de injusticia" y en definitiva la sostenibilidad general del actual modelo de desarrollo "está en juego".

Igualmente explicó que el año pasado, el 92 % de la nueva capacidad eléctrica instalada fue renovable, mientras que este año se avanza "hacia otro récord, con cerca de 700 GW de nueva capacidad renovable prevista".

"En solo un año hemos instalado el doble de la capacidad nuclear total construida en los últimos setenta años", dijo.

Por ello, apuntó que las energías renovables son "la forma más competitiva de generar electricidad, superando a las alternativas de combustibles fósiles en costes, resiliencia y estabilidad a largo plazo", y auguró que en "un futuro muy cercano, las nuevas inversiones en renovables, más almacenamiento, serán más convenientes y económicas que mantener operativa una vieja central de carbón".

La Presidencia de la asamblea de este año la asume República Dominicana y España ocupa la vicepresidencia junto a Islas Salomón, Antigua y Barbuda y Kenia.EFECOM

