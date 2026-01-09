Los vehículos asegurados crecen un 2,2 % en 2025, su mayor aumento interanual desde 2018

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El número de vehículos asegurados en España creció un 2,2 % en 2025 con respecto al año anterior, hasta los 34,7 millones de media, lo que representa el mayor incremento interanual desde el cuarto trimestre de 2018.

Según ha informado este viernes la patronal aseguradora Unespa a partir de los datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), en el cuarto trimestre del año el número de vehículos en circulación aumentó en 746.540 unidades con respecto al mismo periodo del año anterior.

Respecto al tercer trimestre de 2025, el parque de vehículos asegurados se incrementó un 0,4 %, lo que equivale a 138.735 vehículos más, con lo que encadena su decimoquinto trimestre consecutivo de subidas, lo que supone que crece de manera ininterrumpida desde hace casi cuatro años.

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, se registraron 4.778.531 altas de vehículos (turismos, motocicletas, furgonetas, camiones, autobuses, otros) frente a 4.610.451 bajas, lo que arroja un saldo positivo de 168.080 unidades.

Unespa ha señalado que las tasas interanuales de crecimiento de los últimos trimestres muestran una tendencia alcista continuada, lo que apunta a una recuperación estructural del parque después de la moderación habida en 2020 (año de la pandemia), 2021 y 2022 (año de la crisis por la invasión rusa de Ucrania). EFECOM