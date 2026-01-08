Espana agencias

Abonados de la Cultural Leonesa, descuento de al menos 50 % para la Copa ante el Athletic

León, 8 ene (EFE).- Los abonados de la Cultural Leonesa, en torno a los 10.000, contarán con un descuento del 50 por ciento en el suplemento para el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club, que se disputará el martes 13 (21.00 horas), que podrán retirar hasta el próximo domingo.

Los precios oscilan entre los 25 euros en los fondos, 30 en tribuna y preferencia este y oeste, mientras que en categoría infantil -4 a 17 años- los suplementos son de 10 y 15 euros, respectivamente

Cada abonado dispondrá además de la posibilidad de adquirir dos localidades más que serán nominativas, previa presentación de su carnet -de manera presencial y en línea- y cuyos precios son de 50 euros en los fondos, tribuna y preferencia este 60 y tribuna y preferencia oeste 70, con 20 y 25 para los infantiles.

En la zona VIP los precios serán de 80 euros en los sectores E y H de la Tribuna Oeste y de 100 en los sectores F y G. EFE

