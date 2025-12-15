El 42 % de las constructoras presenta riesgo máximo o elevado de impago, según estudio

Madrid, 15 dic (EFECOM).- El 42 % de las constructoras dedicadas a la edificación residencial y no residencial se encuentra en un nivel máximo o elevado de impago, lo que supone un ligero empeoramiento con respecto a los niveles de 2024, según un informe de Iberinform Crédito y Caución.

El desempeño del sector está marcado por la falta de mano de obra cualificada, las dificultades de acceso a la financiación, la pérdida de dinamismo de los visados de obra nueva y el impacto de las variaciones de precio de los materiales de construcción en los márgenes comerciales, se explica en un comunicado.

Baleares presenta el mayor deterioro del riesgo de crédito, ya que el 61 % de las constructoras de edificios del archipiélago (tres puntos más que hace un año) se encuentra en un nivel máximo o elevado de impago. Le siguen Málaga (56 %) y Madrid (47 %).

Por el contrario, los menores ratios se registran en Murcia (36 %), Alicante y Sevilla (38 %) y Barcelona (40 %).

El sector muestra una fuerte atomización, con un 97 % del tejido compuesto por micro y pequeñas empresas, mientras que las grandes empresas solo representan el 0,3 % del total.

Las constructoras de edificios residenciales y no residenciales se concentran en las provincias de Madrid (16 %), Barcelona (11 %), Baleares (7 %), Alicante (6 %), Valencia (6 %), Málaga (4 %) y Sevilla (3 %).

Además, el 54 % de las empresas del sector cuenta con menos de 10 años. EFECOM