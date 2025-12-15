Espana agencias

El 42 % de las constructoras presenta riesgo máximo o elevado de impago, según estudio

Guardar

Madrid, 15 dic (EFECOM).- El 42 % de las constructoras dedicadas a la edificación residencial y no residencial se encuentra en un nivel máximo o elevado de impago, lo que supone un ligero empeoramiento con respecto a los niveles de 2024, según un informe de Iberinform Crédito y Caución.

El desempeño del sector está marcado por la falta de mano de obra cualificada, las dificultades de acceso a la financiación, la pérdida de dinamismo de los visados de obra nueva y el impacto de las variaciones de precio de los materiales de construcción en los márgenes comerciales, se explica en un comunicado.

Baleares presenta el mayor deterioro del riesgo de crédito, ya que el 61 % de las constructoras de edificios del archipiélago (tres puntos más que hace un año) se encuentra en un nivel máximo o elevado de impago. Le siguen Málaga (56 %) y Madrid (47 %).

Por el contrario, los menores ratios se registran en Murcia (36 %), Alicante y Sevilla (38 %) y Barcelona (40 %).

El sector muestra una fuerte atomización, con un 97 % del tejido compuesto por micro y pequeñas empresas, mientras que las grandes empresas solo representan el 0,3 % del total.

Las constructoras de edificios residenciales y no residenciales se concentran en las provincias de Madrid (16 %), Barcelona (11 %), Baleares (7 %), Alicante (6 %), Valencia (6 %), Málaga (4 %) y Sevilla (3 %).

Además, el 54 % de las empresas del sector cuenta con menos de 10 años. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Leganes, Txantrea y Lainco Esportiu buscan dar la sorpresa en los octavos de final

Infobae

Aceptan penas de 2 y 3 años y medio de cárcel por intentar matar a un hombre junto a una discoteca de Sevilla

Aceptan penas de 2 y

El motor europeo pide suavizar las normas de CO2 para camiones, además de para los coches

Infobae

La preocupación de españoles por la vivienda sigue en aumento y sube 10 puntos en seis meses, según Eurobarómetro

La preocupación de españoles por

Sánchez anuncia un abono transporte único de 60 euros al mes para viajar por todo el país

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El subdirector general de Emergencias

El subdirector general de Emergencias afirma que el día de la DANA hubo debates largos y retrasos en las decisiones: “Nunca antes se había parado un Cecopi para reflexionar”

Sánchez se compromete con Pérez Llorca a reunir al Gobierno y a la Generalitat para tratar la reconstrucción tras la DANA: “Tendría que haberse hecho desde el principio”

Las claves de la baliza V-16, obligatoria en todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026

La Fiscalía pide archivar el caso de Errejón y no le acusará de agresión sexual

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal que estafó a 85 ancianos en ocho comunidades autónomas haciéndose pasar por técnicos de la luz

ECONOMÍA

Telefónica reduce a 4.554 las

Telefónica reduce a 4.554 las salidas mínimas por el ERE en su oferta definitiva de las negociaciones con sindicatos

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El precio de la gasolina este 17 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La OCU alerta de una subida del 3,9% en los precios de la cesta de la compra de Navidad en lo que va de diciembre

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados