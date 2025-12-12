Espana agencias

BBVA y OpenAI firman una alianza estratégica para impulsar la banca con la IA

Madrid, 12 dic (EFECOM).- BBVA y OpenAI han firmado una alianza estratégica destinada a redefinir el futuro de los servicios financieros a través de la Inteligencia artificial (IA), según ha informado el banco este viernes en un comunicado.

El acuerdo, firmado por presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, y el consejero delegado y cofundador de OpenAI, Sam Altman, "marca un nivel de colaboración único y sin precedentes en la industria financiera para construir una nueva propuesta radicalmente pensada en el cliente e impulsar un modelo operativo más productivo y eficiente", explica el banco.

El acuerdo nace tras casi dos años de trabajo conjunto y representa una nueva fase de colaboración estratégica, con equipos de BBVA y OpenAI trabajando con objetivos comunes e inversiones conjuntas.

Así, OpenAI impulsará la estrategia de IA de BBVA con la que el banco "está transformando la experiencia de cliente, habilitando nuevas formas de trabajar y optimizando la operativa interna".

Torres ha destacado que el banco fue pionero en la transformación digital y móvil del negocio, y, ahora, entra en la era de la inteligencia artificial "con una ambición incluso mayor".

En su opinión, esta alianza con OpenAI permite a la entidad integrar de manera nativa la Inteligencia Artificial en todo lo que hace el banco para dar a sus clientes "una experiencia más rica, más proactiva, más inteligente y más personalizada".

El elemento diferencial de esta alianza es el papel de OpenAI en la co-creación de soluciones que permitan a BBVA acelerar su estrategia de transformación apalancada en la IA, anunciada recientemente.

Esto implica que BBVA contará con un acceso preferente a las capacidades más avanzadas de OpenAI –incluyendo talento experto y los modelos más avanzados– y trabajará mano a mano con sus equipos de ingeniería, investigación y de desarrollo de soluciones.

Entre las diferentes líneas de trabajo, el acuerdo busca crear un asistente conversacional e inteligente capaz de acompañar a las personas en su día a día financiero, estableciendo un nuevo estándar de relación con el cliente que permitirá ofrecer un servicio diferencial.

Además, ambas compañías desarrollarán conjuntamente otras soluciones para ayudar a los gestores comerciales a atender a sus clientes de manera completamente personalizada.

Asimismo, OpenAI y BBVA trabajarán de la mano en la creación de sistemas para agilizar los procesos de análisis de riesgos y transformar la operativa del banco en aspectos tan relevantes como el desarrollo de "software" o las tareas cotidianas de cada empleado, creando su "alter ego", un "segundo yo" digital, proactivo, que aprende el estilo de cada empleado, recuerda sus proyectos y ejecuta tareas, siempre con la autorización y control del empleado.

"BBVA es un claro ejemplo de cómo una gran institución financiera puede adoptar la inteligencia artificial con verdadera ambición y rapidez. Con la expansión de nuestra colaboración, BBVA integrará nuestra IA en el núcleo de sus productos y operaciones para mejorar completamente la experiencia bancaria de sus clientes", ha asegurado Altman.

Adicionalmente al trabajo conjunto de las líneas anteriores, BBVA extenderá el uso de ChatGPT Enterprise a sus más de 120.000 empleados, en la que será una de las mayores implantaciones corporativas de esta tecnología a nivel global.

El despliegue masivo, orientado a transformar las formas de trabajo, llega tras un periodo inicial de adopción de esta herramienta con la que ya trabajaban 11.000 empleados de BBVA.

Además, BBVA está trabajando en integrar su oferta de productos y servicios directamente desde ChatGPT, permitiendo que cualquier usuario pueda relacionarse con el banco desde el asistente conversacional de OpenAI. EFE

