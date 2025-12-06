Alejandro Quintero dirigirá el Real Madrid-Celta

Madrid, 6 dic (EFE).- Alejandro Quintero González, del Comité Andaluz, ha sido designado para dirigir este domingo el encuentro Real Madrid-Celta, correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports.
Quintero contará en el VAR con el también andaluz Jorge Figueroa y con el canario Daniel Jesús Trujillo.
- Designaciones partidos del domingo de la 16ª jornada de LaLiga EA Sports:
Elche-Girona Miguel Sesma
VAR Daniel Jesús Trujillo
Valencia-Sevilla Guillermo Cuadra
VAR Pablo González
Espanyol-Rayo Vallecano José María Sánchez
VAR Mario Melero
Real Madrid-Celta Vigo Alejandro Quintero
VAR Jorge Figueroa
- Designaciones partidos del domingo de la 17ª jornada de LaLiga Hypermotion:
Cádiz-Racing Santander Manuel Ángel Pérez
VAR Raúl Martín González
Leganés-Córdoba Daniel Palencia
VAR Rubén Ávalos
Eibar-Cultural Leonesa Luis Bestard
VAR Luis Mario Milla
Deportivo-Castellón Manuel Jesús Orellana
VAR Oliver de la Fuente
Granada-Ceuta Carlos Muñiz
VAR Iván Caparrós
