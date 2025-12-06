Espana agencias

Alejandro Quintero dirigirá el Real Madrid-Celta

Guardar

Madrid, 6 dic (EFE).- Alejandro Quintero González, del Comité Andaluz, ha sido designado para dirigir este domingo el encuentro Real Madrid-Celta, correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports.

Quintero contará en el VAR con el también andaluz Jorge Figueroa y con el canario Daniel Jesús Trujillo.

- Designaciones partidos del domingo de la 16ª jornada de LaLiga EA Sports:

Elche-Girona Miguel Sesma

VAR Daniel Jesús Trujillo

Valencia-Sevilla Guillermo Cuadra

VAR Pablo González

Espanyol-Rayo Vallecano José María Sánchez

VAR Mario Melero

Real Madrid-Celta Vigo Alejandro Quintero

VAR Jorge Figueroa

- Designaciones partidos del domingo de la 17ª jornada de LaLiga Hypermotion:

Cádiz-Racing Santander Manuel Ángel Pérez

VAR Raúl Martín González

Leganés-Córdoba Daniel Palencia

VAR Rubén Ávalos

Eibar-Cultural Leonesa Luis Bestard

VAR Luis Mario Milla

Deportivo-Castellón Manuel Jesús Orellana

VAR Oliver de la Fuente

Granada-Ceuta Carlos Muñiz

VAR Iván Caparrós

EFE

jap/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Almeida reivindica el artículo 117 de la Constitución: "La justicia se administra por jueces independientes"

Durante la ceremonia organizada por el Ayuntamiento de Madrid en el Día de la Constitución, Martínez-Almeida destacó la autonomía del sistema judicial en España, subrayando que su imparcialidad y obediencia exclusiva a la ley son fundamentos democráticos imprescindibles

Almeida reivindica el artículo 117

Fiscalía pide celebrar el juicio contra la forense de Sevilla acusada de juzgar a víctimas de agresión sexual

El Ministerio Público sostiene que la especialista empleó valoraciones sobre la conducta y aspecto de presuntas víctimas, contribuyendo a su desprotección y malestar, y solicita tres años de cárcel y suspensión profesional por delitos contra la integridad moral

Fiscalía pide celebrar el juicio

El PP tira de ironía y convoca a agitadores ultra, pseudomedios y periodistas a un encuentro navideño con "chistorras"

En una invitación cargada de humor y referencias a la jerga política, la formación de Feijóo convoca a un singular evento navideño en el Congreso, citando a distintas figuras mediáticas con mensajes alusivos a polémicas actuales

El PP tira de ironía

Temas del día de EFE España del sábado 6 de diciembre de 2025 (13:30 horas)

Infobae

Mónica García achaca al modelo sanitario de Ayuso el "escándalo" del hospital de Torrejón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte a Trump: Europa

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”