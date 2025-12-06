Alejandro Quintero dirigirá el Real Madrid-Celta

Madrid, 6 dic (EFE).- Alejandro Quintero González, del Comité Andaluz, ha sido designado para dirigir este domingo el encuentro Real Madrid-Celta, correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports.

Quintero contará en el VAR con el también andaluz Jorge Figueroa y con el canario Daniel Jesús Trujillo.

- Designaciones partidos del domingo de la 16ª jornada de LaLiga EA Sports:

Elche-Girona Miguel Sesma

VAR Daniel Jesús Trujillo

Valencia-Sevilla Guillermo Cuadra

VAR Pablo González

Espanyol-Rayo Vallecano José María Sánchez

VAR Mario Melero

Real Madrid-Celta Vigo Alejandro Quintero

VAR Jorge Figueroa

- Designaciones partidos del domingo de la 17ª jornada de LaLiga Hypermotion:

Cádiz-Racing Santander Manuel Ángel Pérez

VAR Raúl Martín González

Leganés-Córdoba Daniel Palencia

VAR Rubén Ávalos

Eibar-Cultural Leonesa Luis Bestard

VAR Luis Mario Milla

Deportivo-Castellón Manuel Jesús Orellana

VAR Oliver de la Fuente

Granada-Ceuta Carlos Muñiz

VAR Iván Caparrós

EFE

jap/og