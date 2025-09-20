Belarra dice que si Sánchez se hubiera plantado con las armas de Israel habría evitado muertes: "No se lo perdono"

La secretaria general del Podemos, Ione Belarra, ha insistido este sábado en señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "complicidad con los genocidas" de Israel y ha subrayado que si se hubiera "plantado" con el envío de armas al país hebreo y vigilado el tránsito de las mismas por nuestro país, "se hubieran evitado muchas muertes". "No se lo perdono", ha sentenciado.

En una entrevista al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, recogida por Europa Press, Belarra ha indicado que el presidente está ya en "campaña electoral, o al menos en precampaña", al anunciar un embargo de armas "pareciendo que hace algo cuando no sólo no ha hecho nada sino que ha mantenido relaciones de complicidad con los genocidas".

Y es que, a su juicio, un Gobierno "digno" que quiere de verdad "pararle los pies a Netanyahu" habría hecho un seguimiento sistemático para impedir que las armas llegasen a Israel. Para la diputada morada, España podría haber jugado un rol "clave", dada su ubicación y sabiendo que los envíos de armas de Estados Unidos a Israel pasan por nuestro país. "Si España se hubiera plantado, muchas muertes se hubieran evitado. Y yo eso a Pedro Sánchez no se lo perdono", ha enfatizado.

Según ha abundado, si el Gobierno hubiera querido hacer "algo", tenía en su mano "decenas de medidas: desde sanciones a hacer un embargo real de las armas o prohibir a Israel participar en competiciones deportivas o culturales. Pero "no las ha hecho y, ahora, cuando ya estamos prácticamente en lo que todo el mundo olfatea como el final de la legislatura, (Sánchez) anuncia un embargo de armas fantasma que no aparece".

Por otra parte, ha insistido en su rechazo a apoyar la toma en consideración de una iniciativa que PSOE y Junts llevarán el martes al Pleno del Congreso para transferir a Cataluña las competencias en materias de inmigración. "No extenderemos la agenda del odio", ha resumido, recalcando que se trata de una proposición de ley con una motivación "racista", como vienen denunciando desde que se registró en marzo.

OBJETIVO "ABIERTAMENTE RACISTA"

"El objetivo es abiertamente racista. De hecho, en el preámbulo dice claramente que la inmigración es un problema y que pone en riesgo la cohesión social y, por tanto, con los votos de Podemos no se van a hacer leyes racistas. Eso está clarísimo", ha sentenciado.

En este punto, ha pedido al PSOE y a Junts, así como al resto de socios del Gobierno, que "no se escondan detrás de las legítimas demandas de autogobierno del pueblo catalán", para justificar esa ley. Y ha recordado que Podemos siempre ha apoyado esas demandas, "incluso en los momentos más difíciles", cuando rechazó la aplicación del artículo 155 de la Constitución durante el 'procés' y respaldó el derecho a decidir de los catalanes.

"Nosotras siempre hemos estado al lado de la gente de Cataluña en sus legítimas aspiraciones de autogobierno; el problema es que Junts está utilizando esas legítimas aspiraciones para extender su agenda racista en su competición electoral con Aliança Catalana, y nosotros no vamos a permitir con nuestros votos que se extienda esa agenda del odio", ha apostillado.

En todo caso, la líder de Podemos ha señalado que Junts no se ha puesto en contacto con su formación pero tampoco el PSOE, con quien ha asegurado que mantiene "una distancia enorme". "No hay conversaciones con el Gobierno porque ha entrado en una deriva que no sólo es mala para España ahora, sino que le está poniendo una alfombra roja a un posible Gobierno del PP y Vox", ha dicho.

Es más, ha apuntado que el Gobierno de Sánchez no sólo "no ha hecho ni una sola política de izquierdas", sino que las que ha hecho son "calcadas" a las que podría haber hecho un Gobierno del PP: "entregar el Poder Judicial a la derecha más reaccionaria --y bien que lo están pagando--, apostar por aumentar el gasto militar y ser cómplices del genocidio" en Gaza.