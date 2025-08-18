Espana agencias

El bombero forestal que murió anoche en León procedía de Soria y tenía 57 años

Fuentes oficiales confirman que un integrante de la brigada de Bayubas de Abajo perdió la vida tras accidentarse con un vehículo durante el operativo contra el fuego en Espinoso de Compludo, mientras continúan hospitalizados varios afectados por los incendios recientes

Valladolid, 18 ago (EFE).- La Junta de Castilla y León ha explicado este lunes que el bombero forestal que murió anoche al sufrir un accidente con la autobomba que conducía en Espinoso de Compludo (León) para combatir el incendio de Yeres/Llamas de Cabrera procedía de Soria y tenía 57 años.

Fuentes sindicales han explicado a EFE que este trabajador, con iniciales, I.R., pertenecía a la brigada de Bayubas de Abajo (Soria), donde lleva varios años de servicio.

El parte médico elaborado a diario por la Consejería de Sanidad detalla que el compañero de esta persona, un peón que viajaba junto a él cuando el vehículo cayó por un terraplén y que sufrió heridas leves, previsiblemente será dado de alta a lo largo del día tras pasar la noche en el Hospital de El Bierzo, al igual que otro bombero forestal que ha permanecido ingresado en el Hospital de Zamora, en observación.

El herido en El Bierzo, de 30 años y también procedente de la base soriana de Bayubas de Abajo, presenta una fractura no desplazada de apófisis vertebral, aunque no precisa intervención quirúrgica y los médicos prevén darle el alta a lo largo del día.

En el caso del bombero forestal afectado por el incendio de Mahíde (Zamora), declarado el domingo por la mañana y actualmente en nivel 1 de gravedad, tiene 53 años y sus heridas no revisten gravedad.

Los ingresados desde el pasado jueves en las unidades de quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y del Hospital de Getafe, no ha habido cambios sustanciales de su estado, aunque una de las cuatro personas que estaban en estado crítico ha evolucionado a mejor y ha salido de ese estado para seguir grave.

En concreto, las tres personas que siguen en estado crítico están estables: la mujer de 56 años con el 48 % de la superficie corporal quemada, el hombre de 36 años con el 50 % del cuerpo quemado y otro hombre de 64 años con el 35 % quemado.

Otro de los ingresados en Valladolid ha dejado el estado crítico y actualmente los médicos consideran que está grave, pero con evolución favorable. Se trata del hombre de 80 años que presenta quemaduras en el 15 % del cuerpo.

Por último, la mujer de 77 años que tiene quemado el 10 % de su superficie corporal continua en estado grave, aunque con buena evolución en el mismo hospital vallisoletano.

En el caso del herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid ha informado de que se encuentra estable dentro de la gravedad.

Esta persona, que junto al resto de afectados forma parte del grupo de personas que sufrieron heridas en los incendios de las provincias de Zamora y León en la pasada semana, está intubado y presenta quemaduras en un 23 % de la superficie corporal.EFE

orv-aal/ess

