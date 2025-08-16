CCOO ve confirmada la falta de personal contra incendios en Galicia al convocar 117 plazas

Santiago de Compostela, 16 ago (EFECOM).- El sindicato Comisiones Obreras ha señalado que la falta de personal contra incendios en Galicia ha quedado confirmada con el llamamiento urgente de la Consellería de Medio Rural para cubrir 117 puestos vacantes en el Servicio de Prevención de Incendios Forestales (SPIF).

Según explica el sindicato, esa convocatoria lanzada este viernes incluye plazas de emisorista-vigilante, bombero forestal, bombero forestal jefe de brigada y bombero forestal conductor-motobomba.

Para CC.OO., este llamamiento, el decimoséptimo de 2025, para cubrir más de un centenar de plazas "confirma las denuncias que el sindicato ha realizado desde febrero de 2025 sobre la grave situación que atraviesa el dispositivo debido a la falta de cobertura de plazas y a la no sustitución de bajas de larga duración".

En Ourense, donde se mantiene la situación 2 de emergencia a nivel provincial, la situación es "especialmente crítica", en opinión de CC.OO., puesto que, según sus estimaciones, hay 25 vacantes sin cubrir de las "más de 200" que calcula en toda Galicia, lo que "afecta a brigadas, motobombas, puntos de vigilancia y centros de coordinación".

El sindicato señala que esta "escasez de personal condiciona gravemente la eficacia del operativo de extinción e incrementa los riesgos para los profesionales".

"Es inaceptable e injustificable que, en plena ola de incendios y a mediados de agosto, Medio Rural no tenga cubiertas todas las plazas del SPIF", denuncia Óscar Rodríguez González, delegado de CC.OO. y presidente del Comité de Empresa de la Consellería de Medio Rural en Ourense.

El sindicato demanda la cobertura "inmediata y urgente del 100 % de los puestos vacantes" y denuncia "con dolor" la situación en la que se encuentran luchando contra el fuego los profesionales que integran los dispositivos y retenes contraincendios. EFECOM