Puigdemont tacha de "crimen" el espionaje a Mas y pide "no normalizarlo ni banalizarlo"

Barcelona, 5 may (EFE).- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este lunes que el espionaje a su predecesor en el cargo, Artur Mas, es "un crimen que no puede quedar impune": "No lo normalicemos ni lo banalicemos", ha dicho.

Así se ha expresado en X después de conocerse un informe forense del laboratorio Citizen Lab, vinculado a la Universidad de Toronto (Canadá), que concluye que el teléfono móvil de Mas fue espiado una treintena de ocasiones entre los años 2015 y 2020 con el software Pegasus, la primera vez de ellas el 7 de julio de 2015, coincidiendo con las negociaciones para forjar la candidatura de Junts pel Sí a las elecciones autonómicas de ese año.

"El espionaje al president Mas es un crimen que no puede quedar impune. Fue una violación flagrante e ilegal de la privacidad y una persecución política al estilo de las dictaduras. No lo normalicemos ni lo banalicemos", ha indicado Puigdemont.

Este lunes, en declaraciones a RAC1, Mas ha explicado que se plantea presentar una querella contra el Ministerio del Interior y contra la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal por el espionaje con el programa Pegasus que sufrió mientras era presidente. EFE