Albés esperará hasta última hora para configurar la alineación ante el Málaga

Gijón, 20 dic (EFE).- El entrenador del Sporting, Rubén Albés, manifestó antes del entrenamiento de este viernes que su idea es que Diego Sánchez "pueda estar ante el Málaga", pero esperará hasta última hora para configurar la alineación, ya que "el partido ante el Mirandés supuso un esfuerzo muy grande y es fundamental recuperar bien en tan solo 48 horas".

El técnico supeditó la presencia de Diego Sánchez en la convocatoria a las sensaciones del jugador con el que no va a cometer ningún riesgo, lo mismo que con Eric Curbelo, éste tras el fortísimo golpe en la cabeza que sufrió en un choque con el jugador del Mirandés Panichelli que obligó al cambio de ambos.

Albés reconoció la dificultad de sustituir a Dubasín, dado que "no hay un sustituto natural para él y es el puesto más evidente a cubrir y más allá de que su rendimiento está siendo muy alto juega muchos minutos porque no hay un perfil similar", indicó el técnico que también adelantó que "no habrá jugadores del filial en ataque" en el partido ante el Málaga.

"Ante el Mirandés hubo una pequeña revolución y el equipo se comportó bien", consideró Albés, que se mostró "satisfecho con el rendimiento que está teniendo el equipo", aunque está pendiente de "si en enero se puede mejorar lo que hay", aunque no espera "una revolución en el mercado".

Uno de los cambios más significativos fue alienar juntos a Olaetxea y Bernal, lo que Albés justificó diciendo que "permite que los jugadores de fuera tengan mayor altura para incorporarse".

También destacó como en los últimos partidos "Rober Pier y Olaetxea hicieron gol" y el equipo buscó "alternativas", pero reconoció que, "aunque se generan muchas ocasiones, hay que acertar más" y tiene como uno de los objetivos "bajar el número de goles en contra".

"Tener una plantilla corta da la posibilidad de que jugadores como Iker, Mbemba o Kembro tengan espacio para participar. Hay que pensar que el Sporting es un club de cantera y que trata de incorporar jugadores año a año para seguir creciendo desde la base", sostuvo.

Albés destacó de su próximo rival, el Málaga, que "solo ha perdido tres partidos en toda la primea vuelta, dan rendimiento en diferentes contextos, son atrevidos y están bien entrenados" y también que "es un equipo muy de cantera en especial en jugadores ofensivos con un gran talento".

"Espero ganar, pero que no sea de cualquier manera", recalcó Rubén Albés, quien rechazó que la primera parte ante el Mirandés fuese mala.

"Fue de mucho desgaste y en la segunda se jugó a nuestro ritmo, nos fuimos imponiendo, a veces queremos ganar en el minuto 20, pero hay partidos en los que hay que ir construyendo y se ganan al final", añadió al respecto.

Para el entrenador del Sporting, "esta Segunda es la de mayor nivel en cuanto a futbolistas de los últimos años y a competición está siendo mucho más goleadora de lo que se esperaba" al tiempo que consideró que hay "mucha igualdad del tercero al décimo segundo y hay muy pocos puntos de diferencia".

"Llegar al parón con una victoria sería precioso y nos ayudaría a confirmar que somos candidatos a estar arriba y acabar con un sabor de boca diferente", manifestó Albés, que pide "un buen ambiente en El Molinón, empujar todos juntos en el último partido del año". EFE

